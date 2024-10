La hierba medicinal que es tan efectiva como el ibuprofeno y que actúa como antiinflamatorio natural

Escuchar

Una investigación reveló que el Matalafi, una planta medicinal tradicional de Samoa, en la Polinesia, tiene propiedades antiinflamatorias comparables a las del ibuprofeno. Este descubrimiento, liderado por especialistas indígenas samoanos y neozelandeses, llamó la atención del mundo científico por su potencial para revolucionar el uso de medicinas naturales en el tratamiento de diversas enfermedades.

El ibuprofeno está indicado para la fiebre y el dolor, pero además es un antiinflamatorio. BBC Mundo

Qué es el Matalafi y cómo actúa

El matalafi (cuyo nombre científico es Psychotria insularum) es una planta utilizada tradicionalmente en Samoa para “aliviar inflamaciones” y también para “tratar afecciones atribuidas a espíritus”, explicó la doctora Seeseei Molimau-Samasoni, investigadora de la Organización de Investigación Científica de Samoa.

La doctora Seeseei Molimau-Samasoni, investigadora de la Organización de Investigación Científica de Samoa. Facebook: Organización de Investigación Científica de Samoa.

Molimau-Samasoni investigó la planta desde sus estudios de doctorado en la Universidad Victoria de Wellington y detalló que lo que hace al matalafi tan interesante es su mecanismo de acción molecular, basado en la homeostasis del hierro.

La investigación, que fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, mostró que la planta interactúa con el hierro dentro de las células del cuerpo, un proceso conocido como quelación del hierro, que permite que tenga un efecto antiinflamatorio, similar al del ibuprofeno.

Durante su investigación, la doctora Molimau-Samasoni trabajó con curanderos tradicionales de Samoa para recolectar y estudiar el matalafi. Su trabajo fue complementado por la doctora Helen Woolner, maorí de las Islas Cook, quien colaboró en los estudios postdoctorales y ayudó a identificar los compuestos bioactivos de la planta, la rutina y la nicotiflorina. Estas sustancias actúan como agentes que se unen al hierro, facilitando su procesamiento en el cuerpo.

El matalafi (Psychotria insularum) es una planta medicinal de Samoa, que tiene efectos antiinflamatorios similares al del ibuprofeno Victoria University of Wellington

Según Molimau-Samasoni, la investigación sobre el Matalafi “es única porque combina el saber ancestral con técnicas biológicas y químicas avanzadas”. Por su parte, Woolner subrayó la importancia de este enfoque comunitario, que no solo válida el uso histórico de esta planta medicinal de Samoa, sino que también fomenta el respeto hacia las tradiciones culturales. “La colaboración con los curanderos samoanos fue clave para comprender la planta en su contexto original, lo que aporta valor tanto al conocimiento científico como al patrimonio cultural”, resaltó en la investigación.

El vínculo de la planta Matalafi con el Covid-19

El profesor Andrew Munkacsi, uno de los supervisores de Molimau-Samasoni en la Universidad Victoria de Wellington donde se llevó a cabo el estudio, destacó la relevancia del gen RIM101 en la investigación del matalafi. Según afirmó, este gen es crucial para regular la lipotoxicidad, un proceso asociado a la obesidad y que puede llevar a la muerte celular por la toxicidad de los lípidos: “Nuestros hallazgos subrayan cómo el matalafi podría tener aplicaciones más allá del tratamiento tradicional de la inflamación”.

Además, estudios moleculares recientes sugieren que la rutina, uno de los compuestos activos del matalafi, podría inhibir la replicación viral del SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19.

En este sentido, los científicos creen que en el futuro esta planta podrían usarse también para tratar otros problemas de salud. “Los quelantes de hierro como el matalafi tienen el potencial de tratar la sobrecarga de hierro, común en pacientes que reciben transfusiones, y podrían ser útiles en la lucha contra enfermedades como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares, e incluso la diabetes”, añade Woolner.

