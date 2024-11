Cómo descubrir los errores en billetes de US$2 que elevan su precio hasta los US$20.000

Transformar un billete de US$2 en uno que valga US$20.000 puede ser más fácil de lo que parece, siempre y cuando la suerte acompañe. Algunos billetes de 2 dólares en perfecto estado pueden llegar a valer hasta US$20.000, aunque esto depende de ciertos factores específicos, según Market Watch.

¿Por qué tienen tanto valor? Porque muchas personas tienden a conservar estos billetes al pensar que son escasos.

“Los estadounidenses suelen guardar los billetes de 2 dólares creyendo que son raros. Sin embargo, los datos sugieren algo diferente”, explicó Dustin Johnston, vicepresidente de Heritage Auctions, la principal casa de subastas de Estados Unidos, en una entrevista con el medio. “En los últimos cinco años se han impreso alrededor de 100 millones de billetes de US$2. Aunque muchos no se encuentran en circulación y se guardan como recuerdos, su valor numismático es bajo en la mayoría de los casos”.

Son tres los elementos clave para identificar un valioso billete de 2 dólares: el número de serie, el año de emisión y el estado de conservación (Archivo)

Características que aumentan el valor de algunos billetes de 2 dólares

Son tres los elementos clave: el número de serie, el año de emisión y el estado de conservación del billete.

El número de serie es particularmente importante. Este se encuentra impreso en ambos lados del frente del billete, normalmente con una letra al principio. “Nos fijamos en los números de serie especiales”, comentó Johnston. “Un número de serie ‘1′ en un billete de US$2 de 1976 podría valer US$20.000 o más. Pero la mayoría de los billetes de 2 dólares de ese año solo tienen su valor nominal, ya que los números de serie valiosos son escasos”.

Otros números de serie apreciados son los que los coleccionistas llaman “sólidos” o “escaleras”. Los números sólidos tienen el mismo dígito repetido, como 88888888, mientras que los números en escalera muestran dígitos en orden ascendente, como 12345678.

Como es natural, los billetes más antiguos tienden a ser más escasos que los nuevos. Los ejemplares de hace más de 100 años son considerados más valiosos.

“Además de los números de serie raros, el valor suele estar en los billetes grandes emitidos en 1918 o antes. Los de 1918 son bastante comunes y comienzan con un valor de US$80 a US$100, incrementándose desde allí”, añadió Johnston. “La mayoría de los billetes de la década de 1920 en adelante no superan el valor nominal en más del 99% de los casos”.

Al igual que otros objetos coleccionables, los billetes pueden clasificarse y encapsularse para conservarse mejor. La clasificación es común en las subastas, aunque tiene un costo (Archivo) @thecoinchannel

El último factor a considerar es el estado del billete. Un ejemplar arrugado o dañado, aunque sea de un año raro como 1880, tendrá un valor menor que uno bien conservado. Al igual que otros objetos coleccionables, los billetes pueden clasificarse y encapsularse para conservarse mejor. La clasificación es común en las subastas, aunque tiene un costo.

“La clasificación puede ser cara, entre US$20 y US$30 por billete, por lo que no clasificamos todo”, dijo Johnston. “Muchos billetes de 2 dólares modernos están en excelente estado sin circular, pero su valor no es suficiente para justificar la clasificación, por lo que el estado no lo es todo”.

LA NACION