escuchar

El horario de verano en Estados Unidos está a punto de llegar a su fin para dar paso al conocido como horario de invierno. Será el próximo domingo 5 de noviembre de 2023 a las 2 de la madrugada, cuando habrá que atrasar los relojes. Sin embargo, todavía algunos se preguntan quiénes deben cambiar la hora, debido a que existen algunos territorios que no lo hacen y a legislaciones recientes con las que se busca ponerle fin a estas modificaciones.

El horario de verano se aplica de manera uniforme en todo EE.UU., con la excepción de cuatro territorios y dos estados (Arizona y Hawái). La ley estadounidense indica que los gobiernos estatales no pueden modificar de forma independiente las zonas horarias, ni la duración del horario de verano, pero sí pueden eximirse. Sin embargo, si deciden unirse a favor de la medida, deben comenzar y finalizar en las fechas exigidas por el gobierno federal.

La madrugada de este domingo 5 de noviembre la mayor parte de Estados Unidos cambiará la hora, excepto: Hawái, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes y gran parte de Arizona.

Este 5 de noviembre los relojes se atrasarán una hora en EE.UU. Pexels

El horario de verano (DST, por sus siglas en inglés) es responsabilidad del Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la dependencia, la medida se ha convertido en parte integral del funcionamiento de la sociedad moderna. Su adopción fue motivada por la mejora del transporte y se ha generalizado por razones de economía y ahorro de energía.

¿Qué dice la ley de Estados Unidos sobre el cambio de horario?

En marzo de 2022 se dio a conocer que el Senado de Estados Unidos aprobó una legislación que haría que el horario de verano fuera permanente a partir de 2023, poniendo fin al cambio de reloj dos veces al año, “una medida promovida por partidarios que abogan por tardes más luminosas y más actividad económica”, expresa la agencia de noticias Reuters.

El senado aprobó la medida, denominada “Ley de Protección del Sol”, por unanimidad y mediante votación oral. Sin embargo, todavía faltaba que fuera aprobada por la Cámara de Representantes. El proyecto perdió impulso y no se convirtió en ley. De acuerdo con Reuters, la Casa Blanca no se manifestó abiertamente sobre la postura del presidente Joe Biden.

¿Cambia o no la hora en Florida y otros estados?

Según The Council of State Governments, una organización no partidista y sin fines de lucro, a partir de 2022, “19 estados han aprobado o promulgado leyes que permiten la observancia del horario de verano durante todo el año, si el Congreso lo permite y, en algunos casos, si otros estados de la región también realizan el cambio”.

Los estados son: Alabama, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Luisiana, Maine, Minnesota, Mississippi, Montana, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming. Los californianos, por su parte, votaron a favor de una medida electoral que haría permanente el horario de verano, pero la legislatura aún no ha actuado.

Los opositores del cambio de horario argumentan que puede afectar la salud del sueño Pexels / Miriam Alonso

La organización expresa que los argumentos a favor y en contra de la promulgación de un horario de verano permanente son variados. “Entre los partidarios de ampliar el cumplimiento se incluyen los comercios, la industria empresarial, la industria de la jardinería, los clubes de golf y el béisbol y el tenis profesionales”. Todos estos son grupos que se benefician de la hora extra de luz del día.

Mientras que los opositores señalan posibles impactos negativos para la salud, incluido un aumento de accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y falta de sueño, The Council of State Government manifiesta que, en 2020, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) publicó una declaración de posición que abogaba por la adopción de un horario estándar durante todo el año.

LA NACION