California perdió 340 mil personas que se fueron a otros estados de 2021 a 2022 y que tuvieron a Texas como uno de sus destinos favoritos, con aproximadamente 60.000 de ese total, según muestran los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. A este éxodo se sumó una familia del Área de la Bahía que, inmersa en el sector tecnológico y con trabajos destacados, tomó la decisión de trasladarse a Austin. Ahora, uno de sus integrantes reveló si fue o no una buena decisión y las características de esta zona que atrae tanto a los excalifornianos.

Jian Jiao, quien actualmente es ingeniero principal de datos en Austin, vivía en California desde que se graduó de la universidad. El Área de la Bahía les ofrecía a él y a su pareja grandes oportunidades, con puestos tecnológicos y personas que compartían sus intereses. Sin embargo, como inmigrantes asiáticos en EE.UU., querían encontrar mayor diversidad y otros lugares para vivir.

Con un hijo de cuatro años y un recién nacido, comenzaron a pensar en ampliar sus horizontes para establecerse como familia. Fue entonces cuando les llegó la noticia de que Oracle trasladaba su sede a Austin, por lo que Jian Jiao se sintió más motivado a explorar, según reveló en un ensayo en Business Insider.

La primera probada a esta nueva vida comenzó con un viaje de cinco días para conocer la ciudad. Ahí, el hombre se dio cuenta de algo inicial: era muy diferente a lo que conocían. “Por Navidad, hablé con un agente inmobiliario y comencé el proceso de compra de una casa en Austin. También pregunté si Google consideraría la posibilidad de trasladarme a Austin, y recibí el visto bueno”, narró. Así, consiguió trabajo y se trasladaron en junio de 2021.

“Recuerdo que un amigo se despidió de mí dándome la mano y diciéndome que me vería dentro de un año. Me dijo: ‘Odiarás Austin. Hace calor, es aburrido y no hay población asiática’”, evocó para el medio citado. Sin embargo, otros de sus conocidos siguieron su ejemplo a los pocos meses después. Jian Jiao no dejó San Francisco porque no le gustara, pero se llevó grandes sorpresas al expandirse a otros lugares.

Jian Jiao y su familia pasaron de San Francisco a Austin, Texas Unsplash

Si bien otros excalifornianos han expresado que los altos costos los llevaron a mudarse, en su caso, el empleado tecnológico se sorprendió al darse cuenta de que los precios de las viviendas eran mayores a los que esperaban: “Austin es cara para ser Texas, pero barata en comparación con la zona de la bahía (...) diría que Austin es al menos entre un 20% y un 30% más barata en cuanto al costo medio de la vida”.

Otro de los detalles que cautivó su atención fue que la gente era muy amable y que siempre los saludaban. Además, aunque en Austin hay menos población asiática, hay una gran comunidad de personas procedentes de otros países. ”Ahora conozco a gente con trabajos diferentes, como ganadería o química”, agregó.

El lado menos positivo de Austin

Como indican las estadísticas, mucha gente eligió Austin como su destino de vida. No obstante, la infraestructura no se ha mejorado con la misma velocidad para adaptarse a los nuevos residentes, por lo que hay interrupciones constantes en las vías por diferentes trabajos y dificultad para encontrar plomeros o electricistas.

Jian Jiao teme que Austin se vuelva el nuevo Área de la Bahía Unsplash

Otro de los detalles considerables es el clima: ”Las estaciones son más extremas; los inviernos helados en Austin pueden dañar las tuberías y provocar la caída de árboles. En verano, hace demasiado calor para que nuestros hijos jueguen al aire libre”.

Además, con el auge de la industria tecnológica, la mayoría de los desarrollos se concentran en el norte de la ciudad. Jian Jiao y su familia eligieron sur porque es más familiar y ecológico, pero tuvieron que sacrificar comodidades. “El norte se siente como si se estuviera convirtiendo en el Área de la Bahía. No me gustaría vivir allí porque es lo mismo que de donde vinimos”, sumó.

El consejo final del empleado tecnológico y migrante para otros que vivan en el Área de la Bahía y que tengan la intención de mudarse es pensar más allá de querer una casa más grande, porque también se hacen sacrificios, incluyendo menos facilidades y un clima más extremo: “No es para todos”.

¿Qué tan fuerte es el éxodo de California?

De acuerdo con datos de la oficina del Censo, retomados por San Francisco Chronicle, el flujo de salida de California a otros estados fue menor en el año anterior de lo que fue en 2020 a 2021, cuando 410 mil personas se fueron del Estado Dorado.

Aunque es un destino popular, Texas no fue el único al que llegaron los excalifornianos, también estuvieron Nevada, Arizona y Florida. A pesar de las pérdidas, California recibió una gran afluencia de personas procedentes de otros países, con una red de alrededor de 126 mil migrantes internacionales de 2021 a 2022.

