escuchar

Si bien ciertos viajeros internacionales podrían ser elegibles para viajar a Estados Unidos con el programa de exención de visas, muchos no pueden evadir ese trámite. Recientemente, un joven que comenzó su proceso en Buenos Aires, Argentina, dio a conocer qué le preguntaron. Mientras esperaba en la fila, pudo escuchar diferentes conversaciones con los cónsules y determinó que pocas personas consiguen la visa. En cuanto a su caso, se la negaron: “Me hizo muchas preguntas en comparación con otras personas que vi en la entrevista. Me dijo que no calificaba”.

El joven, que se identifica en su cuenta de TikTok como Medio dólar de viaje, suma más de 21.000 seguidores en su perfil, en el que se dedica a hacer contenido sobre viajes baratos. En tres videos, publicó cómo fue su trámite, desde el proceso de preparación previo a la cita consular, hasta el desenlace. “Estoy un poco nervioso, porque es un día muy importante para mí”, comenzó.

En ese clip, el tiktoker narró que su cita la pidió en abril del año pasado, por lo que le tomó mucho tiempo poder conocer la respuesta de las autoridades estadounidenses. Antes de salir, tras mencionar que no podía llevar al consulado su celular, hizo una reflexión: “Estoy consciente de que un 80% depende de ellos y un 20% de mí”.

Ya de vuelta en casa, el joven describió cómo le había ido. Su cita era a las 9.30 hs y llegó a las 9. Sin embargo, para ese momento ya había otras personas en la fila: “Verifican que tengas todos los documentos, te hacen el primer chequeo y te hacen el control de seguridad”.

Mientras estaba ahí, pudo escuchar las preguntas que les hacían a otras personas. “Las que más se repitieron fueron: ¿A qué vas a Estados Unidos?, ¿cuánto tiempo te vas a quedar?, ¿de qué trabajas?, ¿viajas solo o acompañado?, ¿cuánto ganas?”. Además, el hombre determinó que de cada diez personas, siete salían con una respuesta negativa: “Eso fue lo que yo vi en la fila y después llegó mi turno”.

En un tercer y último clip, el tiktoker detalló su proceso personal. Desde que estaba en espera, fijó su atención en una oficial consular, que quería que le hiciera la entrevista por su amabilidad. Para su fortuna, así fue. Una vez ahí, le empezaron a solicitar información: “Me preguntó a qué iba. Dije: ‘por turismo’”. El joven tuvo que contestar qué ciudades iba a visitar, a qué se dedicaba, así como los detalles de su salario y si había viajado a otro país: “En mi pasaporte nuevo no aparecían los sellos, por eso le tuve que dar el anterior. Me preguntó con quién vivía, si era casa propia o alquilada”.

Finalmente, tras describir una a una las intervenciones de la cónsul, reveló: “Quiero decirles que me negaron la visa. Me hizo muchas preguntas en comparación con otras personas que vi en la entrevista. Me dijo que no calificaba. Me siento triste, no lo voy a negar. Quería la visa para viajar a Estados Unidos, tengo una amiga ahí (...) Me hubiera gustado ir”.

En los comentarios, los usuarios también compartieron sus propias experiencias: “A mí me la negaron el jueves, sentí que afectó que dije soltera, sin hijos y que no tengo una casa a mi nombre”; “A mí me la negaron dos veces. Es muy triste y ya no lo he intentado más”, escribieron.

¿Cuáles son los motivos más comunes por los que te niegan la visa de EE.UU.?

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en Argentina, al hacer la determinación, el funcionario consular considera la situación personal del solicitante, sus planes de viaje, fondos económicos y los lazos fuera de EE.UU. que aseguran su salida tras una visita temporaria. Por lo tanto, si la persona tiene indicadores que demuestren lo contrario, le niegan el documento.

Además, cabe destacar que el arancel o pago que se hace bajo este concepto no se devuelve. En caso de que la visa sea rechazada y se quiera hacer de nuevo la solicitud, se tendrá que hacer todo el proceso de nuevo.