Cómo es el truco para obtener los mejores asientos en vuelos largos

Si bien recorrer el mundo es el sueño de millones de personas alrededor del planeta Tierra, los viajes en avión son uno de los principales obstáculos para gran parte de ellas. A menos que se tome la decisión de pagar un precio mayor por un pasaje en clases más altas, pues estar sentado durante varias horas en la cabina económica puede ser una experiencia tan incómoda como agobiante. Ante esto, una usuaria de TikTok compartió el truco para obtener los mejores asientos en vuelos largos.

Muchos pasajeros se inclinan por los ubicados del lado de la ventana para poder dormir con la cabeza apoyada en la pared del avión. Otros tantos prefieren los del lado del pasillo, ya que priorizan ir al baño o levantarse las veces que quieran con facilidad. Sin embargo, en lo que coincide la mayoría es que los asientos del medio son la peor opción porque no ofrecen ninguna de las dos ventajas, y en esto se basa el truco que se viralizó en TikTok.

El TikTok sobre el truco para obtener los mejores asientos de avión

El pasado 6 de noviembre, Ashley Michelle subió un video a su cuenta de TikTok (@ashymichellexx) en el que enseñó método que sigue con su madre para viajar cómodas en vuelos largos. Si bien el clip dura tan solo siete segundos, tuvo millones de visualizaciones al poco tiempo y fue cuestionado por sus espectadores.

En el video se puede ver a Michelle y a su madre sentadas en sus respectivos lugares de un avión que está a minutos de despegar en Auckland, Nueva Zelanda, con destino Los Angeles. Sin embargo, lo que llama la atención es que, en lugar de estar una junto a la otra, ocupan los asientos de la ventana y del pasillo, por lo que dejan libre el del medio.

Además, Michelle escribió en un cuadro de texto: “Descubriendo si reservar un asiento en el pasillo y en la ventana funciona o si habrá un extraño entre nosotras durante las próximas 12 horas”. Así, reveló su secreto para asegurar una fila entera para ella y su acompañante, que sale bien “al menos el 85% de las veces”, según afirmó a Newsweek, aunque requiera pagar un poco más de dinero.

El truco se basa en el supuesto de que nadie quiere reservar los asientos del medio, y menos si los dos que están ubicados a sus lados están ocupados. De esta manera, las personas que pagan por los lugares de los extremos pueden tener la esperanza de que nadie se siente entre ellas y tener una fila entera disponible para sí mismas.

El truco de Michelle se basa en el supuesto de que nadie quiere reservar los asientos del medio, y menos si los dos que están ubicados a sus lados están ocupados (iStock) iStock

“En este vuelo y en nuestra conexión a Miami, el truco funcionó. ¡El asiento del medio estaba vacío!”, explicó Michelle. “Si no funciona con un pasajero en el asiento del medio, ¡no hay problema! Puedes ofrecerle un cambio o que se quede con los dos apoyabrazos, y todos conservamos nuestros asientos asignados”.

La usuaria comentó que cuando un extraño se sienta entre ella y su acompañante, ambas se convierten en viajeras solitarias para respetar el espacio personal de los que están en el medio. A su vez, mencionó que el truco es útil, en especial, en vuelos de larga distancia.

“Siempre que estés dispuesto a aceptar la pérdida y no armes un escándalo si resulta que es un vuelo lleno y alguien ocupa el asiento del medio, ¡no tienes nada que perder! Llegarás a donde quieres ir. Es posible que obtengas la ventaja de tener más espacio y comodidad sin tener que cambiar de categoría”, concluyó Michelle.

La opinión del público sobre el truco para viajar con más comodidad

El video de Michelle tuvo una gran repercusión en TikTok y recibió comentarios de todo tipo. Por un lado, algunos espectadores compartieron sus propios consejos para viajar en avión con la mayor comodidad posible. “Reserva dos asientos en el pasillo, uno al lado del otro. Hay espacio para estirarse y charlar” y “Reserva los tres, haz que uno sea reembolsable. Cancela en el último segundo posible” fueron algunos de ellos.

No obstante, muchos usuarios reprobaron el truco. “Como alguien que tiende a viajar solo, me gustaría que la gente no hiciera esto. Solo reserven un lugar para sentarse juntas si lo desean, no fuercen a nadie a sentarse entre ustedes” y “Por esta única razón, siempre subo último. La cara de decepción que ponen cuando paro y digo: disculpe, ¿puedo sentarme en mi asiento? Me alegra la semana”, fueron algunos ejemplos.

LA NACION