Cómo es la mansión que Ben Affleck puso a la venta en Los Ángeles por casi 30 millones de dólares

Ben Affleck no deja de estar en tendencia. Pasaron tan solo algunos días de que se casó con Jennifer Lopez, cuando sus fotos vestidos de novios en Las Vegas recorrieron el mundo entero y generaron miles de comentarios al respecto. Ahora se informó que el actor puso a la venta su mansión ubicada en Los Ángeles, California, con un precio de 29,995 millones de dólares. Las razones todavía se desconocen, pero por lo pronto ya circularon fotografías de los grandes lujos que tiene su residencia tanto en sus interiores como exteriores.

La casa que Affleck adquirió en 2018 se encuentra en el vecindario Pacific Palisades, a unos cuantos kilómetros del lugar donde viven sus tres hijos junto a su exesposa, Jennifer Garner. Esta ubicación era clave, tenía el objetivo de estar cerca de sus pequeños y en ese momento costaba 19 millones de dólares. No obstante, su valor aumentó gracias a todas las adecuaciones que le hizo el famoso, según el medio The Wall Street Journal.

Esta es la mansión de Ben Affleck vista con un dron Twitter

Esta mansión tiene alrededor de 4100 metros cuadrados, dentro de los cuales hay siete habitaciones, una sala de cine, una gran fuente, estacionamiento con capacidad de tres vehículos y otras amenidades dignas del intérprete de Batman. Se encuentra en un barrio exclusivo donde viven otras celebridades de Hollywood como Matt Damon.

Un portavoz del esposo de JLo fue quien informó la decisión de la venta, pero no detalló las razones. Por supuesto, en redes sociales las especulaciones no se hicieron esperar y muchos consideraron que la cantante de “On the floor” estaría detrás de todo, a raíz de la vecina que Affleck tenía en esa propiedad. Pero estas parecen ser solo especulaciones, ya que Garner tuvo un destacable gesto con la pareja tras la boda.

Cómo es la mansión que Ben Affleck puso a la venta en Los Ángeles

La mansión se encuentra dentro de una calle con bastantes árboles y está alrededor del Riviera Country Club. Es un recinto con un estilo bastante tradicional, pero al mismo tiempo sencillo y elegante. La temática no sale de lo minimalista y de la gama de colores entre las tonalidades de grises y blancos.

No hay amplios registros de cómo es la propiedad por dentro, pero con las imágenes que circularon en internet se puede apreciar que es un sitio muy moderno, a pesar de que fue construido con una idea tradicional. En la sala de estar, predomina la luz por los grandes ventanales que van desde el suelo y hasta el techo, que se complementan perfectamente con el color blanco de todas las paredes.

La casa que vende Ben Affleck tiene una sala de cine Publímetro

Por fuera, antes del enorme jardín, hay un comedor sencillo que pudo servir para que los recién casados disfrutaran los días de verano con un desayuno bajo la luz de la mañana, un momento que no se cumplirá porque la mansión pronto tendrá otro dueño.

Diferente a lo que se ve en otros sitios en los que se trata de hacer contraste con los muebles, en la casa de Affleck sucede todo lo contrario y optó por tener un estilo monocromático al comprarlos del mismo estilo y tono que toda la decoración.

La sala de estar de la mansión que Ben Affleck puso a la venta Publímetro

Hay otro ambiente que parece ser una sala de juegos por la mesa de billar que tiene en el centro y el minibar ubicado en una de las esquinas. Si bien aquí hay un poco más de muebles de otro color, también se trató de destacar el mismo estilo clásico con el blanco como tono predominante.