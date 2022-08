El musical perfecto de Olivia Newton-John con Gene Kelly que se hizo viral y enamoró a todos: “Había que animarse”

Olivia Newton-John enlutó el mundo del espectáculo con su muerte a los 73 años a causa del cáncer y desde entonces las redes se colmaron de despedidas. Aunque su papel de Sandy en la legendaria Grease fue uno de los personajes que catapultó su carrera, no fue el único musical en la filmografía de la estrella y, tras su fallecimiento, una hipnotizante escena en la que aparece con Gene Kelly en un programa televisivo se viralizó y recordó una cinta de hace más de 40 años que fue un fracaso en taquilla, pero que después se volvió una obra de culto: Xanadu.

Su participación conjunta en la película generó que ahora, con la muerte de Olivia, trascendiera en Twitter uno de los bailes más emblemáticos de ambos actores en vivo en la televisión.

Gene Kelly y Olivia Newton-John sorprenden con su baile y años después el video se vuelve viral

Allí, ambas estrellas brindaban al público televisivo una actuación musical increíble, donde hacían un número llamado “Makin’ movies” y no solo interactuaban mientras cantaban sino que cerraban su espectáculo con un baile sin errores y con una sincronización perfecta. “Había que animarse a bailar y cantar junto a Gene Kelly. Olivia tenía con qué”, escribió el twittero @fgvarea, quien consiguió viralizar el fragmento del show.

Lejos del éxito que consiguió la fórmula Travolta y Newton-John, con temas como “You’re the One that I Want”, una de las canciones principales de Grease que vendió más de 15 millones de copias, Xanadu no tuvo temas tan memorables, pero el baile con Gene Kelly fue uno de los momentos más icónicos.

El video completo de la presentación de Olivia Newton-John y Gene Kelly en TV

Fue en 1980 cuando Olivia Newton-John protagonizó esta cinta con el legendario Gene. No obstante, a pesar del intento, la crítica la destrozó porque su historia no era clara y la calificó como una mala ejecución con pésimos efectos especiales. Sin embargo, casi como le ocurrió a la segunda parte de Grease, -que muchos todavía desconocen- con los años el público la valoró por su música y por algunas canciones en las que canta la estrella australiana y el grupo electrónico ELO (Electric Light Orchestra).

El baile de Olivia Newton-John con Gene Kelly que se hizo viral

Aunque no se compara con el éxito de Grease, la canción “Xanadu” interpretada por Newton-John y ELO llegó al número uno de las listas. También “Suddenly”, cantada a dúo por la actriz y Cliff Richard, quien dio voz a Sonny, estuvo en la 15 de las listas británicas.

¿De qué trata Xanadu?

En el filme que comparten los actores de Hollywood, Olivia le da vida a Kira, una musa que se le aparece a Sonny (Michael Beck), un artista visual que no consigue explotar su talento y que tiene que resignarse a un trabajo que no le gusta. Después, Sonny conoce a Danny McGuire, interpretado por Gene Kelly, el líder de una orquesta que tuvo una relación con una mujer que tenía un parecido muy fuerte con Kira, quien lo marcó de una forma profunda en el pasado, dado que cuando lo dejó simplemente su inspiración por la música se fue con ella.

Escena de roller skates en Xanadu

Kira también era una de las hijas del poderoso Zeus y la musa de las bellas artes y decidió visitar al pintor para darle inspiración con un beso, que causa un problema en el orden cósmico porque el amor de una diosa y un simple mortal era algo inconcebible. A la vez, ambos ayudan a Danny con su sueño de abrir una discoteca sobre ruedas. De esta manera, hay un encuentro entre los años 40 de Hollywood y los 80 en Xanadu, el lugar para ver el futuro, pero con los recuerdos del amor de ayer.

Xanadu, un fracaso en taquilla que se alzó como cine de culto

Xanadu, el musical con musas griegas, patines y Gene Kelly que fue uno de los grandes fracasos de los 80 Universal Studios - Archivo

La crítica destrozó a esta película. Variety la llamó “estupendamente mala cuyo único salvamento es la música”, mientras que Time Out declaró que “fue una experiencia tan vacía que casi da miedo”. Además, es la nominada eterna a los Premios Razzie como el peor musical de todos los tiempos.

Gene Kelly se sumó a ella, su último proyecto cinematográfico, porque las grabaciones estaban cerca de su casa en Beverly Hills, mientras que Olivia rechazó otros papeles en Can’t Stop the Music (1980) y The Blues Brothers (1980) para protagonizarla.

Hoy en día, tras 42 años, parece que su público logra consumirla con menos prejuicios y la eleva a la categoría de verdadero delirio de culto. Genne Kelly falleció en 1996, mientras que Olivia dejó el mundo este 8 de agosto y el director den la cinta, Robert Greenwald, dio un giro y ahora realiza documentales sobre Irak y Afganistán, de acuerdo con los últimos reportes.