Marc Anthony fue captado en un yate con David Beckham en Miami y su aspecto físico impactó a sus fans: “Irreconocible”

Marc Anthony comenzó este fin de semana a disfrutar de su periodo de vacaciones de verano, que durará apenas dos semanas para recargar energías tras su extensa gira de conciertos en Europa. El artista salsero aprovechó este tiempo para encontrarse con su gran amigo y nuevo vecino David Beckham. Sin embargo, mientras disfrutaba del sol y sin camisa, su aspecto físico causó preocupación entre sus seguidores, quienes se preguntaron si todo estaba bien con la salud del cantante. Es que, a su parecer, lucía extremadamente delgado y con ojeras.

El también novio de Nadia Ferreira ha estado en tendencia recientemente y no solo por los logros en su gira sino también por el nuevo matrimonio de su exesposa Jennifer Lopez con Ben Affleck, incluso se volvió blanco de memes en redes sociales, en donde comparaban su aspecto con el que mostró el actor de Batman en su luna de miel por París.

Marc Anthony preocupó a sus seguidores por su estado de salud Twitter

Por su parte, Marc también rehizo su vida y le dio vuelta a la página tras la rutptura con JLo, en mayo pasado le pidió matrimonio a Nadia Ferreira, con un increíble anillo de diamantes.

Este fin de semana, más allá de sus relaciones, lo que llamó la atención de los seguidores fue el aspecto físico del cantante de 53 años, que disfrutaba del sol en sus días de descanso cuando los paparazzis lo captaron. Aunque en realidad se ha distinguido toda su vida por ser un hombre de complexión delgada, en redes sociales, muchos comentaron acerca de su abrupta pérdida de peso y hasta se preguntaron si tenía algún problema de salud.

El accidente de Marc Anthony

En mayo pasado, mientras daba su gira P’allá voy Tour, Marc tuvo que cancelar un show de Panamá tras sufrir un accidente en el camarín. Días después, se supo que cayó de las escaleras antes de que iniciara el espectáculo y que tuvo que recibir atención médica.

Los organizadores pidieron a los asistentes que guardaran sus boletos y estuvieran pendientes de la reprogramación, incluso el propio Anthony dio los detalles tras esa caída y, a través de su cuenta de Instagram, explicó la situación y prometió regresar para dar su presentación.

“Les habla Marc Anthony para decirles que estoy en el proceso de recuperación por la espalda. Suele pasar. Estoy bien, estoy bien y me están cuidando, son cosas que pasan… me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esa. Por los que se preocuparon por mí, muchas gracias, que Dios me los bendiga por desearme lo mejor”.

En otro concierto, a finales de 2021, el cantante salsero se colocó entre las principales tendencias por unos movimientos involuntarios de su mandíbula durante una canción, como si fueran mecánicos. En aquella ocasión, la representante del intérprete explicó que era una broma para sus amigos, que fueron a verlo al show y estaban en primera fila.

Una respuesta de Marc Anthony ante la polémica

Pese a que muchas personas todavía se preocupan por el estado de salud de Marc Anthony, el cantante publicó un video y unas fotografías recientes de sus últimos shows que tal vez podrían disipar las preocupaciones. “Disfrutando de la mejor energía, en dos semanas seguimos #TourLife! #EstoSigueee”, escribió en sus redes sociales.