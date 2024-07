Cómo hacer un video perfecto para conseguir un trabajo, según un experto de Harvard

Escuchar

Las revisiones de currículums y cartas de presentación ya no son las únicas partes del proceso de contratación que las empresas están automatizando: ahora también se incluyen las entrevistas autograbadas.

Aunque algunas empresas continúan con entrevistas tradicionales en persona, por teléfono o videollamada, otras están adoptando cada vez más plataformas unidireccionales. En estas, los solicitantes se graban respondiendo a una serie de preguntas antes de llegar a las entrevistas en vivo, sostiene Gorick Ng, asesor profesional de la Universidad de Harvard y creador de la serie de tarjetas didácticas “Cómo decirlo” para la comunicación profesional.

Algunas compañías utilizan entrevistas pregrabadas para avanzar rápidamente en la selección de candidatos, mientras que otras emplean inteligencia artificial para transcribir y evaluar las respuestas, señala Ng en CNBC.

“El reto con una entrevista de IA es que solo tienes una oportunidad para responder, y no es una conversación”, refleja.

Cómo hacer el video presentación perfecto para un trabajo

1. Preparar el atuendo y el entorno.

Aunque no se esté hablando directamente con una persona, la apariencia sigue siendo importante, afirma Ng. Hay que asegurarse de que la vestimenta, calidad de sonido, iluminación, fondo visual y conexión a Internet sean adecuadas, ya que pueden ser evaluados como indicadores del profesionalismo.

2. Mirar directamente a la cámara.

Mantener contacto visual con la cámara puede parecer menos crucial sin alguien al otro lado, pero no hay que confiarse, manifiesta Ng: “En caso de duda, mira a la cámara web, no a tu pantalla”. Mirar directamente a la cámara crea una impresión más fuerte y asegura al revisor que no estás leyendo un guión, lo que es una preocupación creciente debido a que algunos candidatos utilizan herramientas de IA como ChatGPT durante las entrevistas, explica Ng.

3. Ir al grano.

En una entrevista grabada, las respuestas toman la forma de un “monólogo”, menciona el especialista. Puede que solo se tenga un minuto para responder cada pregunta, por lo que se debe ser conciso y claro. Hay que pensar en el revisor, ya sea una máquina o una persona, y evitar que la transcripción parezca desorganizada.

La buena noticia es que las entrevistas grabadas suelen incluir preguntas de comportamiento estándar similares a las de una entrevista convencional: una introducción, aspiraciones futuras, interés en la organización y el puesto, y ejemplos específicos de la experiencia, como una situación en la que se haya demostrado liderazgo o se haya tenido un desacuerdo con un gerente.

Las mismas reglas para responder preguntas en una entrevista tradicional se aplican aquí. Ng recomienda usar el método STAR, que consiste en describir la situación, tarea, acción y resultado, para estructurar las respuestas.

Dado que estas entrevistas grabadas ocurren en las primeras etapas del proceso de selección, “lo positivo de esta tendencia de automatización es que da mucha más práctica en algo que, de otro modo, habría que hacer por uno mismo. Es una oportunidad clave para practicar de verdad”, comenta el autor.

