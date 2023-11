escuchar

Los hijos de mexicanos que hayan nacido en Estados Unidos pueden beneficiarse de la posibilidad de obtener la doble nacionalidad sin importar si los padres tenían, o no, un estatus migratorio legal, esto les permite a los menores tener una ampliación de derechos y estar amparados por las leyes de ambos países. No obstante, esta medida no aplica para todos, sino que depende de los acuerdos tomados en las otras naciones. Si se opta por este trámite, los expertos advierten que también hay algunas obligaciones que se duplican y, por lo tanto, es importante tenerlas en consideración.

EE.UU. no requiere que una persona elija una nacionalidad sobre otra, por lo que los ciudadanos de ese país pueden naturalizarse en el extranjero. Sin embargo, no todos los países permiten doble ciudadanía. Eso significa que la otra nación sí podría requerir que se renuncie a la ciudadanía, como ocurre por ejemplo en China o India. En ese caso, la persona no obtiene la doble nacionalidad, sino que se vuelve solo ciudadano de EE.UU.

Doble nacionalidad para mexicanos en California

En el caso de México, ambos países lo permiten. “Todos los que son hijos de mexicanos, aunque hayan nacido aquí (en EE.UU.), son mexicanos”, explicó en una entrevista reciente con Univision la Cónsul General de México en San José, Alejandra Bologna, pero para ejercer esta nacionalidad es importante contar con el registro de nacimiento o Birth Certificate, que posteriormente será el primer requisito para tramitar la llamada doble ciudadanía.

El primer paso para disfrutar la doble nacionalidad es registrarse en un Consulado de México en EE.UU. Secretaría de Relaciones Exteriores

Para iniciar el proceso de obtener la ciudadanía estadounidense sin perder la mexicana, los interesados deben contactar con el consulado de México más cercano a tu zona de residencia para comprobar los requisitos y obtener una cita; en el estado de California, por ejemplo, hay oficinas en las ciudades de Fresno, Calexico, Los Ángeles, Oxnard, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José y Santa Ana.

Los documentos necesarios para el trámite son el acta de nacimiento del menor y del padre y la madre mexicanos; en caso de que uno de los padres no esté presente, se debe mostrar el acta de matrimonio o, en caso de fallecimiento de alguno, deberá presentar su respectiva acta de defunción. Además, se solicita una identificación oficial con fotografía tanto de los padres como del menor y generalmente se requieren dos personas que actúen como testigos.

“En la primera cita no es necesario la presencia de la familia completa, solamente se llevará a cabo la revisión de documentos. En la segunda cita sí deberán presentarse todas las personas de la familia que participan en el proceso de registro”, explica una ficha informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

El proceso para obtener la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, paso a paso:

Registro del nacimiento en el consulado mexicano: el primer paso es registrar el nacimiento del niño en el consulado mexicano más cercano, para esto hay que proporcionar documentos como el acta de nacimiento de los padres, pasaportes y cualquier otro documento que sirva para establecer la nacionalidad mexicana del niño.

el primer paso es registrar el nacimiento del niño en el consulado mexicano más cercano, para esto hay que proporcionar documentos como el acta de nacimiento de los padres, pasaportes y cualquier otro documento que sirva para establecer la nacionalidad mexicana del niño. Obtención del pasaporte mexicano: una vez que lo anterior se complete, la familia podrá solicitar un pasaporte mexicano para el niño en el mismo consulado mexicano, con lo que se podrá hacer valer la primera ciudadanía y también servirá como medio de identificación durante su vida.

una vez que lo anterior se complete, la familia podrá solicitar un pasaporte mexicano para el niño en el mismo consulado mexicano, con lo que se podrá hacer valer la primera ciudadanía y también servirá como medio de identificación durante su vida. Mantener la ciudadanía estadounidense: luego de concluir el proceso en los consulados de México, se les guiará para obtener la ciudadanía estadounidense. En general, tener la nacionalidad de otro país no afecta la ciudadanía de Estados Unidos, pero es importante estar al tanto de las leyes y regulaciones en constante cambio relacionadas con la doble nacionalidad.

luego de concluir el proceso en los consulados de México, se les guiará para obtener la ciudadanía estadounidense. En general, tener la nacionalidad de otro país no afecta la ciudadanía de Estados Unidos, pero es importante estar al tanto de las leyes y regulaciones en constante cambio relacionadas con la doble nacionalidad. Renovación de documentos migratorios: tanto el pasaporte de EE.UU. como el de México deben mantenerse vigentes para conservar los derechos de ambas ciudadanías.

Las personas con doble nacionalidad tendrán dos pasaportes que deberán mantener vigentes para poder identificarse y ejercer sus derechos Jon Tyson / Unsplash

Beneficios de tener la doble nacionalidad

Tener doble ciudadanía puede ser una ventaja por varias razones, las personas podrán estudiar o trabajar libremente ya sea en México o Estados Unidos, así como comprar propiedades y hacer negocios sin pagar impuestos adicionales cuando se encuentren en cualquiera de los dos países.

El sitio oficial del gobierno de Estados Unidos detalla que los extranjeros que se naturalizaron como estadounidenses adquieren también las siguientes responsabilidades:

Deben ser leales tanto a Estados Unidos como al país extranjero.

Deben utilizar su pasaporte estadounidense para entrar y salir de EE.UU.

No tienen que elegir una nacionalidad sobre la otra.

Además de esto, también es importante tener en cuenta que los ciudadanos estadounidenses tienen obligaciones fiscales en Estados Unidos, independientemente de donde vivan.