Cómo será la biopic no autorizada de Mike Tyson: sus éxitos y excesos contados en una miniserie

En la élite del boxeo mundial está el nombre de Mike Tyson, el hombre que a los 20 años ganó el título mundial de pesos pesados para convertirse en el más joven de la historia en conseguirlo. El legado de su trayectoria, su carácter y habilidad sobre el ring lo colocan como uno de los peleadores más feroces desde que el boxeo es un deporte profesional.

Sin embargo, su vida también ha estado rodeada por la polémica, los excesos y los problemas con la justicia. Todos esos episodios que lo hacen un exedeportista mediático, incluso a los 55 años, y después de más de una década de su retiro, serán contados en una miniserie de televisión que se estrenará en la plataforma Hulu. La biopic ha captado la atención desde el año pasado, cuando comenzaron a perfilarse las listas de actores que podrían interpretar tanto al “Kid Dynamite” como a los personajes más cercanos en su andar dentro y fuera de los rings.

Hulu presenta un adelanto de Mike, la biopic no autorizada de Mike Tyson

Hulu califica a Mike como “una de las figuras más polarizantes de la cultura deportiva” y la compañía productora no se ha librado de la furia del exboxeador que el año pasado, cuando los planes fueron revelados, se lanzó contra ellos: “El anuncio de Hulu de hacer una miniserie no autorizada de la historia de Tyson sin compensación, aunque desafortunado, no es sorprendente”. Asimismo, criticó que lo anunciaron precisamente en octubre: “Que Hulu anuncie que se roba la historia de un atleta negro durante el Mes de la Historia Negra no puede ser más inapropiado o fuera de tono”. La publicación de Instagram en la que virtió su enojo fue eliminada después y se sabe que el exboxeador trabaja en su propia miniserie.

El desacuerdo, en lugar de incomodar, ha servido de atractivo introductorio para la producción de ocho episodios que promete contar el caso de violación sexual contra una mujer de 18 años que lo llevó a la cárcel en 1992: “Mike es una mirada no autorizada y sin restricciones a la vida de Mike Tyson, y es un paseo salvaje”, advierte Hulu en el adelanto. Llama la atención que Craig Gillespie y Steven Rogers, quienes trabajaron juntos en la película I, Tonya también con una historia polémica, serán encargados de la dirección y del guion, respectivamente.

Trevante Rhodes, quien saltó a la fama en Moonlight, ganadora al Oscar por Mejor película en 2017, con su interpretación de Chiron, será quien dé vida a Mike Tyson en la serie de Hulu Captura de Hulu - Captura de Hulu

El adelanto que presentaron esta semana revela la gran incógnita: ¿quién interpretará a Tyson? Su nombre es Trevante Rhodes, un exdeportista estadounidense que incursionó como actor tras su mudanza a Los Ángeles en 2012 y saltó a la fama en Moonlight, ganadora al Oscar por Mejor película en 2017, con su interpretación de Chiron. Además, el elenco está conformado por Harvey Keitel, quien será el histórico entrenador de boxeo Cus D’Amato, Laura Harrier, quién dará vida a Robin Givens, esposa de Mike, y Russell Hornsby, en el papel del famoso promotor Don King.

¿Cuándo estrena? Mike llegará a las pantallas de televisión estadounidenses, a través de Hulu, servicio de suscripción propiedad de Disney, el próximo 25 de agosto. Mientras tanto, el adelanto pregunta a los fanáticos: “Puede que conozcas a Tyson, ¿pero conoces a Mike?”.