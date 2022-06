Cómo será por dentro la casa inmersiva de Barbie, un espacio soñado para muchos niños

Para todos los amantes de la muñeca Barbie y todos sus derivados, Mattel y Kilburn Live ya se encuentran en la fabricación de un nuevo mundo en el que se podrá vivir una experiencia inmersiva. Se trata de la Malibu Dreamhouse, una atracción de verano que estará disponible en Toronto, Canadá y después migrará a tierras estadounidenses para instalarse en Nueva York, Chicago y Dallas. Es una casa en tamaño real a la que los visitantes podrán ingresar y vivir la experiencia de una Barbie en primera persona.

El sueño de muchos seguro era entrar en una casa de Barbie en tamaño real; ahora es un hecho www.theworldofbarbie.com

Seguro a muchos niños les pasó por la mente la pregunta de qué se sentiría ser una muñeca y vivir en una de las casitas de juguete. Ahora, para todos los que creían que eso solo se podía experimentar en un sueño, llegó la nueva exhibición en tamaño real, con sala, cocina y un clóset lleno de ropa para probarse, todo con un toque de Barbie.

Todos los que asistan a la casa de Barbie, podrán interactuar como una www.theworldofbarbie.com

Los visitantes podrán fingir ser la versión de Barbie que más les guste, por ejemplo la Western, la Fashionista, o cualquiera de las 180 carreras de la muñeca, que incluyen presentadora de noticias, científica de laboratorio y astronauta, ya que habrá accesorios para caracterizarse de la manera que prefieran. Asimismo, se podrá disponer de cajas enormes como las que almacenan a estas muñecas.

La muñeca rubia favorita de muchos tiene su línea de carreras profesionales desde 1960: entre ellas, está la de enfermera, piloto e incluso editora de moda. Y por si eso no fuera ya un sueño cumplido, la Malibu Dreamhouse también contará con el típico automóvil rosa y áreas temáticas de todas las versiones de Barbie, que incluirán bocadillos temáticos y una visita al museo que tratará sobre cómo ha cambiado Barbie desde su debut.

Barbie astronauta es una de las facetas de la muñeca, y su estación estará disponible en su casita www.theworldofbarbie.com

Los organizadores de esta experiencia tienen como finalidad que los fanáticos pasen un momento increíble y lleno de nostalgia. Esperan que las nuevas generaciones se sientan inspiradas a “soñar en grande” tal y como lo ha hecho Barbie desde su nacimiento, con lemas como “sé lo que quieras ser”.

Barbie tiene 180 carreras, y muchas de ellas estarán disponibles en la experiencia www.theworldofbarbie.com

¿Cómo entrar a la Malibu Dreamhouse de Barbie?

Por ahora solo estarán a la venta los boletos para vivir la experiencia en Toronto, y comienza este 17 de junio de 2022. Los interesados en adquirir las entradas también pueden registrarse en su sitio web para tener acceso a la preventa.

Por otra parte, para conseguir tickets para todos los puntos que se habilitarán en Estados Unidos. Nueva York, Chicago y Dallas, aún habrá que esperar un poco, ya que estas estaciones estarán disponibles después de que abra la ubicada en Canadá.

Será una casa de Barbie en tamaño real www.theworldofbarbie.com

Ahí, se pueden encontrar múltiples apartados para acceder a información de todo tipo: desde fotografías del prototipo de la casa, el contacto de la empresa, la ubicación del lugar, información sobre la preventa y hasta las instrucciones para entrar a un concurso y llevarse cortesías gratuitas. Esto último podría ser la oportunidad para quienes no alcancen a comprar una entrada porque a los ganadores les regalarán un paquete exclusivo con artículos de recuerdo de The World of Barbie. Esta experiencia promete hacer los sueños de muchos niños realidad.