La tierna reacción de la hija de Dwayne Johnson al enterarse de que él es Maui en Moana

Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, compartió algunos tiernos momentos que ha vivido junto a su hija Tiana, de cuatro años. El más reciente de ellos fue un video en el que aparecen juntos mientras disfrutan de una fiesta de té, pero, lo más llamativo de esta publicación fue que el actor compartió cuál fue la reacción que tuvo su pequeña al enterarse de que él es quien interpreta a Maui en la película de Moana, pues al parecer es uno de sus personajes favoritos de Disney.

Fue el pasado fin de semana cuando el actor de doblaje publicó este adorable clip con la leyenda: “Hombre, estas fiestas de té de papá/hija/conejito tienen una manera especial de poner la vida en una perspectiva real”. En él se le observa sentado frente a Tiana, en una silla de tamaño muy pequeño, mientras toma una especie de líquido para simular que es el té, en los vasos de juguete de la niña.

Dwayne Johnson juega al té con su hija Tiana

En su publicación, también especificó que le agrada pasar ese tipo de momentos junto a su hija porque, aunque ella de momento no lo recordará por su corta edad, para él son memorias que se quedan guardadas por siempre y seguro en algún momento su niña verá las grabaciones: “Mi ‘por qué’ se vuelve aún más claro... Ella acaba de cumplir cuatro años y probablemente no recordará esto, pero seguro que lo haré”.

El artista de 50 años también detalló que su hija todavía no está convencida de que él hace la voz de Maui, pues al parecer ella lo reconoce únicamente como The Rock: “Se niega a creer que su papá es en realidad Maui de uno de sus favoritos de Moana... Ella siempre dice: ‘Papá, no eres Maui, eres The Rock’”, explicó Dwayne Johnson en la misma publicación.

Esto causó miles de reacciones de la red social, pues lo contó con el humor que lo caracteriza. Además, Tiana generó ternura entre los usuarios de Instagram, pues no está muy alejada de lo común: no es la primera vez que los hijos de varias estrellas del cine han sido partícipes del mismo fenómeno, en el que no reconocen a sus padres en los personajes que estos interpretan.

Dwayne Johnson en el cumpleaños de su hija Tiana, el pasado abril Instagram @therock

Las hijas de Dwayne Johnson

Johnson ha demostrado que le encanta la paternidad, ya que en repetidas ocasiones comparte videos de sus hijas: Tiana no es la única, pues también es padre de Jasmine, de seis años, y de Simone, de 20. Fue en abril de este año que su hija menor cumplió y aprovechó para hacer un posteo a través de su cuenta de Instagram.

“Ella corre sin parar como el pequeño tornado que es y cuando se trata de comer su pastel de cumpleaños, todo se detiene bruscamente, lo que significa que tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo cuando dice ‘Papá, aliméntame’”, relató con algunos emojis llorando de risa.

Dwayne Johnson pasa momentos de calidad junto a su hija Tiana Instagram @therock

En marzo, el también luchador profesional compartió con sus seguidores un video de Tiana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el que la menor lanzaba algunas afirmaciones positivas sobre ella, las cuales él le había enseñado previamente. “¿Puedes decir que soy una chica bonita?”, a lo que ella respondió: “Soy una chica bonita”.

Después, continuó con: “Así es, y aún más importante que eso, ¿puedes decir ‘Soy una chica increíble’?”, y la menor siguió respondiéndole de una manera tierna y con una sonrisa: “Chica increíble”. Finalmente, le enseñó a decir que es una “niña muy inteligente”.

Es así que Johnson ha demostrado que, además de ser un excelente actor y un fanático del tequila mexicano, también es un grandioso padre, o al menos es lo que deja ver en el contenido que comparte en sus redes sociales, sobre lo orgulloso que se siente de tener tres hijas.