Es de Florida y todos la critican (y envidian) por cómo tiene ordenada su heladera

Modernos, con toques vanguardistas o con mucha personalidad, dicen que cada persona proyecta su estilo en sus espacios, sobre todo cuando elige ideas de decoración. De esta manera, los rincones de sus casas se vuelven un reflejo de ellas mismas. En esa línea, una joven de Florida se destacó en redes por llevar ese gusto a un lugar inusual: el interior de su heladera, donde las flores y otros artículos están pegados a los alimentos.

La chica suele compartir su visión a través de diferentes videos en su cuenta de TikTok. Algunas personas la aplauden, mientras que otras consideran que no tiene practicidad. En su heladera no solo guarda los alimentos que necesitan conservarse frescos, sino que también deja algunos no perecederos, como las pastas crudas. Lo que la distingue es que, al lado de ellos, incluye fotografías enmarcadas de su gato, macetas pequeñas y más elementos decorativos.

La joven comparte tips con su audiencia para decorar heladeras

La tiktoker cambia de estilo con frecuencia, incluso por temporalidad. Para el Día de San Valentín llenó de rojo su heladera, para celebrar. En esa ocasión optó por rosas, frutillas, chocolates, dulces en forma de corazón y una botella de vino, como adornos. “Así es exactamente como se siente un invitado cuando abre mi refrigerador”, escribió en la descripción.

Como este tipo de contenido es sensación entre sus seguidores, que contestan rápidamente sus posteos. “¡El refrigerador de San Valentín es mi favorito, hasta ahora!”, escribió una usuaria.

La decoración del interior de la heladera para San Valentín fue una de las favoritas de sus seguidores

No obstante, no todos piensan igual. Algunos la critican por destinar la mayor parte del espacio a los artículos decorativos. “No se puede hacer una comida con nada de lo que hay allí”, escribió un usuario. La tiktoker le contestó con un video en el que muestra cómo utiliza los ingredientes que guarda en el refrigerador para cocinar pollo con champiñones. También asegura que tiene todo lo indispensable, aunque esconde lo que no luce estético.

En otro clip explica que no solo compra la comida que se ve en cámara. En el caso de los huevos, coloca seis para adornar, pero el resto los deja en la puerta.

Comparte tips y crea debate entre sus seguidores

La mujer publica sus consejos para decorar heladeras en su cuenta de TikTok, donde acumula más de 39.000 seguidores.

“Tengo tantos nuevos seguidores que solo quería decirles ‘hola’. Si son nuevos aquí, bienvenidos a Fridgetok. En este lado de Tiktok puedes encontrar motivación de limpieza, consejos de organización, soluciones locas para la vida y mucho más”, detalla en uno de sus clips.

La tiktoker causó revuelo en las redes por los adornos de su refrigerador

Sin embargo, su público se divide en dos principales sectores: quienes la apoyan y los que no entienden las tendencias “¿Ahora decoramos el interior de nuestros refrigeradores? Simplemente no puedo seguir el ritmo”, escribió una usuaria. Otra compartió: “Nunca había visto un marco de fotos en una nevera, pero me encanta”; “Las flores y la foto del gato son realmente para mí. Estoy a punto de reorganizar mi heladera”, sumó una tercera.

