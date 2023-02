Se fue a vivir a Nueva York, pero a los tres meses dejó la ciudad por varios motivos: “No es para todos”

escuchar

Vivir en la Gran Manzana suele ser uno de los principales anhelos de muchas personas. La ciudad las atrae por diversos factores como su amplia oferta cultural, la moda, gastronomía, entre otras características. Sin embargo, esta experiencia no es para todos, hay quienes prefieren lugares más tranquilos. En el caso de un latino, la urbe de los rascacielos no fue lo que esperaba. Después de vivir tres meses allí, decidió mudarse y expuso sus motivos.

El hombre, identificado como Wilmer, compartió en su cuenta de TikTok las razones por las que no le gustó Nueva York. Antes de empezar, aseguró que era consciente de que algunas personas no estarían de acuerdo con él, ya que muchos aman la ciudad y sueñan con conocerla.

Al inicio, el colombiano abordó el estilo de vida, dado que “todo es mucho más costoso y mucho más estresante”, al menos desde su perspectiva. Según dijo, hay una gran cantidad de actividades por hacer, pero esa no era su prioridad. En cambio, en las ciudades pequeñas consideró que había una mejor calidad de vida.

Un joven compartió en TikTok qué cosas no le gustaron de vivir en Nueva York

El usuario @soywilmerortiz00 continuó su relato con una crítica. Según él, para los jefes neoyorquinos es muy sencillo despedir a sus trabajadores, ya que en la ciudad hay demasiadas personas en busca de empleo. “Allá hay tanto inmigrante que a los empleadores les queda muy fácil conseguir a cualquier persona a la vuelta de la esquina, les queda muy fácil echarlos si no les sirven o si no les gusta (cómo trabajan)”, sentenció.

Por eso, comparó estas actitudes con las de los jefes en otras ciudades, a los que calificó como “más pacientes y amables”. Además, reprobó el hecho de que, según su percepción, los jefes en Nueva York tienen una personalidad “muy agresiva” y esperan demasiado de sus empleados. “Solo lo contratan para una posición (puesto) y termina haciendo lo de cinco posiciones más”.

En su lista, también mencionó un problema latente en la ciudad, que el mismo gobierno trabaja por combatir: los roedores. “Hay muchas ratas por todos lados, yo caminaba a la casa y había, iba en el metro y había. A mí no me gusta mucho eso”, compartió. Esta situación no es reciente en la Gran Manzana. La administración local declaró una “guerra” contra estos animales el año pasado. Sin embargo, la problemática persiste.

Por último, el tiktoker agregó que la inseguridad fue otro factor para mudarse de Nueva York. “No me hacía sentir muy seguro, yo sentía el miedo de que en cualquier momento me robaran en las vías del tren”.

El joven aseguró que vivir en Nueva York no es para todas las personas Unsplash

Su experiencia en Nueva York no es una regla general

Antes de terminar el video, el joven enfatizó que no pretendía hablar por todos los habitantes de Nueva York. “No es bueno generalizar, yo sé que mi experiencia no es la misma que las demás, hay personas que les va superbién, que logran muchos sueños, muchos propósitos, pero ese no fue mi caso. Nueva York no es para todo el mundo”, sentenció.

La comunidad virtual reaccionó al video. “Viví en Nueva York por dos años hace 18. Era muy jovencita y me fue muy bien. Hoy en día no viviría allá ni loca”, escribió una persona. “Yo vivo en New Jersey. No me gusta Nueva York”, sumó otra. Una tercera pidió ver más allá de las fronteras turísticas. “Todos creen que Nueva York es solo Queens, Manhattan o Brooklyn. Vivo en Nueva York hace 14 años a las afueras de la ciudad y no lo cambio por nada. Definitivamente, no es para todos”, consideró este usuario.

