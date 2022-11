Compartió en redes la “insólita” suma que gastó por dos hamburguesas y se convirtió en viral

escuchar

La creencia popular, muchas veces bien fundamentada, indica que los restaurantes de comida rápida suelen ser las opciones más accesibles desde el punto de vista económico a la hora de comer fuera del hogar.

Sin embargo, no se trata de una regla de oro, que no contempla excepciones. En Australia, por ejemplo, una conocida cadena de hamburguesas de origen norteamericano puede costar tanto como un bonito restaurante local. Así lo evidenció la tiktoker Danielle Stevens, quien acudió a un local de Five Guys y se llevó una ingrata sorpresa a la hora de pagar

En un video que acumula miles de reproducciones, la joven sentenció que había tomado una decisión luego de recibir un ticket que reflejaba una “insólita” suma de dinero: “Nunca volveré a ir a Five Guys”, dijo sobre su pedido en un local de Penrith, Australia. De acuerdo con su clip, pagó un total de 70 dólares australianos por dos comidas que incluían dos hamburguesas de tocino, papas fritas, un batido y un refresco, una cantidad bastante considerable.

El recibo que incluyó en su video detallaba que la hamburguesa con queso y tocino tenía un costo de 22 dólares, en tanto que la otra más pequeña costaba 19. Al tipo de cambio actual, 70 dólares australianos serían equivalentes a 46 dólares estadounidenses.

¿Qué es Five Guys?

Se trata de una conocida cadena de comida rápida estadounidense que en pocos años se expandió muy rápidamente, tanto dentro de Estados Unidos como en el exterior. Originaria de Virgina, en la actualidad tiene más de 1700 locales en todo el mundo, incluyendo países como China, Francia, Alemania, España, Suiza, Japón, Kuwait y Arabia Saudita.

Según diversos reportes de Australia, los precios de ese país serían más altos que en EE.UU.

Una mujer acudió a un restaurante de comida rápida y se llevó una sorpresa con la cuenta

Los usuarios que vieron este video, de hecho, reaccionaron justamente por eso. “Las hamburguesas Five Guys no son lo suficientemente buenas como para pagar 22 dólares. Lo loco es que incluso cobran un precio muy escandaloso”; Es mi cadena favorita de comida rápida, ¡pero es muy cara!”; “¡El precio es ridículo, definitivamente se están aprovechando!”; “Es demasiado caro para Australia”, comentaron.

A pesar de las creencia popular, las hamburguesas, papas fritas y gaseosas no se libran del actual contexto de alta inflación. MoneyGeek hizo un análisis de las 145 cadenas de restaurantes más grandes de Estados Unidos y se encontró que de 2021 a 2022 los precios aumentaron un 9% en promedio.

Lo que cuesta la comida rápida en Estados Unidos

De acuerdo con sus resultados, Burger King fue la cadena con mayor aumento en el precio, con un 21% en 39 de las ciudades importantes. El costo de una comida subió de US$6,76 en 2021 a US$8,18 este 2022.

Al igual que en Australia, este estudio confirmó que las hamburguesas más caras del país están en Five Guys, donde los clientes pagan alrededor de US$20 por hamburguesa, papas fritas y refresco. Desde 2021, la cadena tuvo un incremento de US$2,37.

En contraparte, si se buscan las opciones más baratas, McDonald’s se ubicó como la más accesible ya que allí el precio promedio de una hamburguesa es de US$6,19 dólares, aunque también registró una importante suba de 11,5 % entre 2021 y 2022.

¿Cuál es el precio promedio de las hamburguesas en Estados Unidos?

1. Five Guys: US$19.95

2. Wendy’s: US$10.25

3. Jack in the Box US$10.20

4. Burger King: US$8.18

5. McDonald’s: US$6.19

LA NACION