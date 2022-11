Es latina y reveló la insólita e incómoda situación que vivió con un agente en el aeropuerto de Miami

escuchar

Charlotte Inga es una tiktoker chilena que se dedica a crear contenido acerca de su vida cotidiana, bastante plagada de viajes, fiestas y lujos. Hace unos días, la mujer reveló que vivió una incómoda situación con un oficial de migración en el aeropuerto de Miami.

Al parecer, los cuestionamientos que le hizo no fueron de su agrado y se sintió agredida. La joven decidió compartirlo con su comunidad virtual para recibir opiniones, ya que consideró que los latinos son comúnmente “discriminados” por los policías de los aeropuertos.

Su experiencia le ocurrió al arribar a Miami para hacer escala, aunque no mencionó cuál era su destino final. Allí tuvo que atravesar por los controles de seguridad, donde el agente migratorio la indagó sobre los detalles de su viaje: “Siempre te hacen mil preguntas porque creen que el único sueño de uno es venirse a Estados Unidos”, relató en su cuenta @charlotteinga.

Como viajaba sola, pensó que sería más sospechosa para las autoridades estadounidenses. Eso, en conjunto con la actitud del uniformado, aumentó su nerviosismo: “Yo traté de hacerme la simpática porque estos tipos siempre son tan pesados”, dijo en un tono todavía sorprendida. Creyó que solamente tendría que pasar el filtro, pero no imaginaba lo que le estaba a punto de pasar.

Una tikotker relató el incómodo momento que vivió en el aeropuerto de Miami

El oficial le pidió su número de WhatsApp

El mismo policía que le hacía las preguntas para determinar si la dejaba pasar al país o no, le terminó preguntando si no quería salir a tomar algo. Charlotte se quedó atónita porque sabía que esa petición no era parte del control migratorio, pero a la vez trató de ser amable para evitar que le impidieran el ingreso a Estados Unidos.

Debido a la sorpresa, lo único que pudo hacer en ese momento fue decirle que no estaría allí por mucho tiempo. Sin embargo, el oficial insistió y le contestó que cuando regresara otra vez a Miami podían concretar el plan: “Sí, voy a volver porque quiero ir a ver unos terrenos, pero quizá venga con mi novio”, fue lo que la latina le respondió con la esperanza de que detuviera su cortejo en ese momento.

Para su mala suerte esto continuó e incluso escaló hasta que le pidió su número de WhatsApp. La creadora de contenido se negó a dárselo porque le resultó bastante extraño y además consideró que no hablaba en serio, pero en realidad sí lo quería: “Yo pensaba que eran solo bromas hasta que se puso serio”, relató.

Aeropuerto Internacional de Miami Shutterstock

Después del momento incómodo, la mujer pudo ingresar al país para tomar su nuevo vuelo, pero se quedó con la sensación de extrañeza y les pidió su opinión a todos sus seguidores. “Rompiendo corazones”; “Yo creo que no corresponde entregar información, a menos que formalmente te lo soliciten”; “Es porque estás muy hermosa”; “Muy simpática marcando su paso por el extranjero”, fueron algunos de esos comentarios.

LA NACION