Se crio en las calles de Miami, fue meme, se hizo millonaria con OnlyFans y ahora da charlas en Oxford

La rapera floridense Danielle Bregoli, mejor conocida como Bhad Bhadie, dio un discurso en la prestigiosa universidad de Oxford, en Inglaterra, tras haber ganado 50 millones de d贸lares en un a帽o en OnlyFans. Los estudiantes tomaron este evento con mucha expectativa e hicieron fila durante horas para poder presenciar la conferencia que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre.

Bhad Bhadie, quien tiene 19 a帽os, habl贸 sobre su vida, los abusos que sufri贸 en una cl铆nica de recuperaci贸n, su propio programa de becas y su mete贸rico ascenso a la fama. En abril del a帽o pasado, abri贸 su perfil en OnlyFans, la conocida plataforma de contenidos -en general, er贸ticos- por suscripci贸n y en solo seis horas all铆 alcanz贸 su primer mill贸n de d贸lares, lo que bati贸 r茅cords en ganancias en el sitio, de acuerdo con el reporte de Daily Mail.

Al entrar al recinto que ha tenido oradores como los expresidentes Richard Nixon, Bill Clinton e incluso personalidades como la Reina Isabel II, Elton John, la Madre Teresa de Calcuta y el Dalai Lama, la rapera estadounidense fue recibida con una gran ovaci贸n entusiasta de todos los que se congregaron para escuchar sus experiencias en el mundo digital, pero tambi茅n en el personal.

La empresaria, que naci贸 el 26 de marzo de 2003, en Florida, dirigi贸 sus palabras un d铆a antes que la activista y Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai.

El meme que hizo a Bhad Bhadie viral

Adem谩s de su 茅xito naciente por el contenido picante, en realidad Bhad Bhadie salt贸 a la fama en 2017 luego de que apareci贸 con su madre en el conocido talk show Dr. Phil bajo una singular consigna: 鈥淨uiero recuerpar a mi hija de 13 a帽os que roba coches, empu帽a cuchillos y hace twerking y que intent贸 inculparme de un crimen鈥 y se volvi贸 un meme viral por su frase: 鈥淐ash me outside, how bout dat?鈥. En ese momento, Danielle ten铆a en efecto 13 a帽os, y todos repararon en su estilo frontal y su acento callejero, adoptado de las calles de Boynton Beach, en Florida.

Danielle, mejor conocida como Bhad Bhadie, se volvi贸 viral en el programa del Dr. Phil Pinterest

Tras aquel programa, un productor musical le acerc贸 la propuesta de iniciar una carrera en el rap, coda que acept贸 de buen gusto. Adopt贸 su actual apodo, Bhad Bhadie, y se convirti贸 en la rapera m谩s joven en lograr un puesto en la exclusiva lista Billboard Hot 100 con 鈥淭hese Heaux鈥, su primer single.

La joven asegur贸 en la que durante su adolescencia pas贸 meses en el Turn-About Ranch, una instituci贸n de salud mental de Utah donde sufri贸 diferentes abusos. Si bien admiti贸 tener hoy mucho m谩s dinero que toda su familia, cree que para su madre todav铆a es una 鈥渄ecepci贸n鈥.

La beca Bhad para j贸venes de pocos recursos

Ante todos los estudiantes, la rapera destac贸 que quer铆a ayudar a los 鈥渏贸venes buscavidas鈥 a iniciar su propio negocio.

Danielle Bregoli, mejor conocida como Bhad Bhadie, dio un discurso en la Oxford Union @bhadbhabie

En agosto, la joven particip贸 con la Fundaci贸n Educapital en la creaci贸n de la Beca Bhad, que es de 1,7 millones de d贸lares para ayudar a estudiantes de 1000 escuelas comerciales y t茅cnicas. Puntualiz贸 que fue estupendo trabajar de la mano de Aisha Rodr铆guez, de Educapital, y con la Dra. Brenita Mitchell.

La beca no se limita en dar fondos para la matr铆cula, sino que ayuda a los graduados con capital inicial para hacer sus propios negocios. Los beneficiarios recibir谩n 1000 d贸lares para destinarlos a sus estudios, mientras que 50 de ellos obtendr谩n 10.000 d贸lares de capital para comenzar sus emprendimientos. Asimismo, algunos graduados ser谩n seleccionados para obtener becas completas de un fondo de US$200.000.

