Compartió la “asquerosa” sorpresa que se llevó con su compañero de asiento en el avión y sus seguidores estallaron: “¡Tiene que ser ilegal!”

Una pasajera de un avión se horrorizó al punto de llegar hasta las náuseas mientras grababa un video que dejó ver una práctica inusual de su compañero de asiento, quien decidió cortarse las uñas del pie a bordo y dejar las partes fragmentadas en la aeronave.

La tiktoker acompañó el video con un desesperado comentario: “Estoy atorada en un vuelo de cinco horas. Por favor, deséame suerte”. La grabación la compartió en sus redes sociales y se volvió viral, mientras la mayoría tuvo solo una opinión: “¡Eso es totalmente asqueroso!”

Quitarse los zapatos y hasta los calcetines en un avión parece ser una práctica que, aunque no a todos les agrada, es común en muchas personas que desean estar más cómodas, sobre todo en vuelos muy largos. No obstante, a veces los casos son extremos, sobre todo cuando no se limitan a hacerlo de forma discreta, sino que pueden llegar a incomodar a los que están alrededor, más si los compañeros de asiento no poseen una gran tolerancia ante este tipo de situaciones.

Nina Drama, como se hace llamar en su cuenta de TikTok, publicó el clip de su tremenda sorpresa mientras veía a su compañero. “Necesito cambiar de asiento lo antes posible”, escribió, provocando la reacción de gran parte de su comunidad de más de 3,3 millones de seguidores.

Una pasajera reveló el desagradable momento que vivió en un avión

“La forma en que lo arranca y lo tira al suelo. Morí”, le dijo una persona y pronto se sumaron muchas más: “Esto es ilegal, por favor, ¡tiene que serlo!”. “Yo moriría”. “Brutal”. “Imagina que te pase, solo imagina”. “No hay manera”, le dejaron entre las reacciones.

La mujer no detalló hacia donde se dirigía ni dio más contexto, pero según los comentarios, no sería la única que ha atravesado una situación de este tipo. Incluso las azafatas describen que esto es parte de su día a día, con algunos pasajeros que simplemente deciden despojarse de sus zapatos al llegar a sus asientos.

En otro video que se viralizó hace tiempo, un hombre también se sacó los zapatos y luego dejó el pie en el apoyabrazos del pasajero que iba adelante, una acción que no solo lo disgustó, sino que también le hizo querer desear hacer justicia por mano propia.

En aquel momento, el tiktoker identificado como @TheWalkerTwins, mostró cómo el intruso se aproximó hacia su asiento y además invadió su espacio personal. Sin titubear, tomó la botella de agua que tenía en la mano y derramó el líquido sobre uno de los dedos. Casi como un reflejo instantáneo, esa persona recapacitó y retiró su extremidad.

Vio el pie de un pasajero en su asiento y su respuesta fue muy efectiva

Un auxiliar de vuelo, identificado como Tommy Clamato, detalló en otro contenido las acciones que los pasajeros no deberían realizar mientras están en el avión, algunas de ellas incluyen sus elecciones de atuendos, como los pantalones cortos. Además, puntualizó que ir sin zapatos podría ser peligroso en una situación de riesgo o emergencia, en donde se tendría que caminar por un terreno desconocido.

