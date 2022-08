Compartió un truco infalible para que entre la ropa en la valija, pero le hicieron una advertencia

El equipaje muchas veces significa un problema cuando se viaja, ya que a veces las estadías son largas y hay que procurar no olvidarse de nada. También puede ser un fastidio por el tamaño de las valijas, así que algunos optan por hacer que todas sus cosas entren en una sola para no tener muchos bultos que cargar. Una tiktoker y su mamá idearon un plan para los viajes prolongados. La joven se iba a estudiar a París, pero no quería dejar nada de lado, por lo que empacó tantas cosas que se encontró con un obstáculo.

La usuaria de TikTok publicó un video en el que se le ve guardar cada prenda, con un truco muy especial: “Me voy a estudiar dos años y tengo demasiado que llevar, así que a mi madre se le ocurrió envasar toda mi ropa al vacío cuál jamón serrano para que quepa todo”, se leía en la descripción con la que acompañó el clip.

Sann (@sancb_ en TikTok) mostró cómo utilizaron unas bolsas compresoras especiales para llevar a cabo ese procedimiento. Las llenaron con ropa y después usaron una aspiradora para sacarles todo el aire y así comprimirlas para que cabieran mejor en la valija. El objetivo era hacer que todo ocupara menos espacio.

Así es el truco de una tiktoker para viajar con más ropa

Finalmente se logró, según lo que se ve en el video, que cada prenda quedara bien doblada para que la joven pueda meter algunas cosas más. Como resultado de su “hack”, muchas personas comenzaron a elogiarla por su creativa idea y le pidieron recomendaciones sobre dónde comprar las mismas bolsas.

“Cuando yo hago eso, envaso con la bolsa ya metida en la maleta, así se queda la ropa con la forma exacta de la maleta y encaja mejor”, “Yo hago eso y es muy buena idea”, “¿Y al volver cómo la envasas?”, fueron algunas de las reacciones que la comunidad virtual le dejó a madre a hija.

Le advirtieron una consecuencia de su truco

Tras volverse viral y acumular más de dos millones de reproducciones, Sann comenzó a recibir todo tipo de opiniones. Hubo una que la felicitó por el tip: “Es lo mejor si quieres llevar muchas cosas sin que pese mucho”. No obstante, en referencia a este comentario, otros le advirtieron que debía estar atenta justamente al peso porque este se multiplicaba con mayor cantidad de prendas en el equipaje.

Así es como quedó la ropa de la tiktoker luego de envasarla @sancb_/TikTok

“Yo siempre que viajo para mucho tiempo hago lo mismo. Lo único que aunque sí te caben muchísimas cosas, la maleta acaba pesando muchísimo (metes más). Por eso avisaba. Pagas por cada kilo que te pases por encima del máximo. Por eso si vas por avión, hay que calcular que sale más caro”, le escribió una tiktoker.

Enseguida, otros opinaron en la misma línea y le dijeron que quizá no era tan buena idea. “Yo hice lo mismo, pero ten cuidado con el peso de la maleta”, “Cuidado que yo envasando así felizmente pensando que los jerséis no pesan, pero superé 15 kilogramos de más en maleta facturada”.

Aunque, al final, una usuaria especificó que quizás la finalidad no era que su valija pesara menos, sino que pudiera llevar más de sus pertenencias a París. “Yo lo hago y es genial. Pesa mucho, pero el caso es llevarlo”.