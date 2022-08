Mostró lo que le regalaron en su primer día de trabajo en Estados Unidos, pero le hicieron una advertencia

Cada vez es más común que quienes trabajan como au pair o que se van de intercambio a Estados Unidos compartan sus anécdotas a través de TikTok. Su experiencia puede ser buena o mala y dejan la evidencia a través de sus videos. Así lo hizo Victoria, una joven de España que viajó al país norteamericano con el objetivo de continuar con sus estudios y la bienvenida que tuvo por parte de su host family fue tan buena que se volvió viral.

Victoria llegó al estado de Virginia con la ilusión de encontrarse con una buena familia que la acogiera en su hogar y así fue. Al entrar a su nueva residencia, la recibieron con dos canastas de regalos. “La host family es una familia americana que me acoge todo el año y me trata como su hija, duermo en su casa, me dan de comer, hacemos planes juntos, etc.”, inició la española en un clip en el que contó su experiencia.

El regalo que le dieron a una tiktoker cuando llegó a Estados Unidos

Decidió filmarlo todo por la felicidad que le causó que la recibieran con regalos y posteriormente lo compartió en su cuenta @victoriahaauls. Allí, mostró una canasta que traía de todo, desde golosinas dulces hasta artículos para el cabello y algunos otros objetos que le podrían ser funcionales en su vida cotidiana. “Son los mejores, son majísimos, estoy muy contenta”, reveló al enseñar todos los detalles ante la cámara.

Victoria se volvió viral por la buena vibra que transmitió en la grabación, al menos según los comentarios que le dejaron los tiktokeros. Y es que se mostró bastante ilusionada y feliz de haber recibido un regalo por parte de la familia con la que vivirá por diez meses.

Además de eso, recalcó que los dulces, los artículos de cabello y algunos otros utensilios no eran lo único que le habían brindado, sino que también le prepararon una canasta especial para el baño con cosas personales para que pueda utilizar, aunque eso no lo mostró en su perfil de videos.

El furor por vivir en Estados Unidos que generó en los tiktokeros

Después de que su clip acumulara más de 500.000 reproducciones, comenzó a recibir muchas opiniones de los usuarios. La mayoría la elogió por la ilusión que demostró en la grabación y otros le dijeron que los había motivado a buscar opciones para viajar de intercambio a territorio estadounidense.

La tiktoker llegó a Estados Unidos y entre sus regalos había un gorro @victoriahaauls/TikTok

En TikTok, cada vez sobresalen más videos de hispanohablantes que residen en Estados Unidos, por lo que algunos tomaron el de Victoria como un motivo de inspiración para probar su suerte y narrar sus propias historias: “Me están apareciendo demasiados videos de intercambios, ¿será una señal?”, “Por favor cuéntanos cómo hiciste, con qué agencia, quiero hacerlo igual”, “Amo lo agradecida que eres”, “Qué mona superilusionada”, “Qué monada de familia”, “Adoro, qué suerte has tenido con tu host family”, “Las buenas vibras que da, tío”, se leía entre las reacciones.

Aunque también hubo quienes se mostraron más negativos: “A mí eso no me dura ni dos días (los dulces)”, “No quiero desanimarte, pero espérate cualquier cosa con el tiempo porque todos queremos dar buena impresión siempre… nunca se sabe”, le recomendaron.