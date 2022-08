Perdió la cita para la visa de Estados Unidos y dio un consejo vital sobre cómo reagendarla para el día siguiente

Una mujer contó en TikTok cómo fue que se olvidó de la cita que tenía para renovar la visa de Estados Unidos. Es un trámite que muchos ciudadanos esperan con ansias y ella lo dejó pasar por completo, aunque para su suerte obtuvo una buena alternativa y pudo reagendarla para el día siguiente. En ese sentido, quiso compartir con sus seguidores todos los trucos que aplicó para lograrlo.

La mujer vivía un día tranquilo, sin premura y en el que ya se preparaba incluso para dormir. Estaba acostada, cuando de pronto una alarma se encendió en su interior y recordó que había olvidado la cita que tenía en la embajada estadounidense. De inmediato se lanzó hacia su computadora y la encendió con la esperanza de que se pudiera hacer algo, ya que había esperado por mucho tiempo ese momento.

Intentó reagendarla, pero la siguiente fecha disponible era recién en febrero de 2023. Es decir, seis meses después. Era de madrugada y tenía mucho sueño, pero no estaba dispuesta a darse por vencida, así que aceptó esa opción, pero regresó al menú para intentar obtener una cita más cercana. Hizo ese procedimiento por al menos otras tres veces, hasta que logró agendar una para el día siguiente.

Una tiktoker recomendó la página para agendar citas para la visa de EE.UU

Por supuesto que se hizo viral de inmediato con el video posteado en @reguileta, ya que no es muy común encontrar fechas disponibles para la visa con tan poco tiempo de espera. Sin embargo, ella demostró que todo es posible siempre que se tenga persistencia, aunque también recalcó que era consciente de que había podido hacerlo gracias a una serie de elementos en conjunto, como la hora en la que había realizado el proceso y también su tipo de trámite.

Aclaró que ella solo iba a renovar su documento, por lo que quizá las citas para esa tarea eran más sencillas de conseguir. Aunque de igual manera exhortó a todos los solicitantes a buscar fechas a altas horas de la madrugada, ya que es un horario en el que no muchas personas están pendientes de la computadora.

Eso sí, fue muy específica al decir los datos clave:

Apartar la cita más próxima, aunque sea muy lejana.

Regresar al menú anterior y elegir la opción de reagendar cita.

Volver a agendar la fecha más cercana y regresar a buscar otra en caso de que no se esté satisfecho con el resultado.

Una mujer dio sus mejores consejos para solicitar la visa de Estados Unidos por sí mismo y sin necesidad de una agencia @reguileta/TikTok

La reacción de los solicitantes de la visa de Estados Unidos

Los comentarios en su video no se hicieron esperar, ya que fue demasiado sorprendente para la gente que su error se hubiera resuelto en tan solo unos minutos. “Pero supongo es para renovación porque para primera vez no hay nada”, fue el comentario de un usuario que recalcó que la rapidez fue por el tipo de trámite.

“Necesito saber cómo. Lo hice con una agencia y ni me ayudan ni me dicen cómo buscarlo yo”, “Gracias por este video y hacerlo más fácil para los olvidadizos”, “Gracias por el tip mana”, “Me pasó y cuando me harté de buscar fecha mejor le pagué a alguien que lo hiciera por mí”, se leía entre las reacciones.

Finalmente, la tiktoker ayudó a quienes estaban ansiosos por saber cómo hacer el trámite desde sus computadoras y reveló que la página era la siguiente: https://ceac.state.gov/ceac/