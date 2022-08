Pidió ropa en Shein, todo fue desilusión, pero bromeó al mostrar cómo le quedaba: “Empeoró”

Una tiktoker desafió los límites de la moda al hacer un pedido en Shein, la tienda para comprar ropa en línea. Eligió algunas prendas con la ilusión de que le quedaran igual que a la modelo de las fotografías publicitarias, pero no fue así y recibió algo que la desconcertó. Contó su experiencia en TikTok y los usuarios le dieron un consejo para que sus prendas le fueran perfectas en la próxima oportunidad.

A través de un video publicado en la cuenta @anni_mtt, Anni compartió lo que vivió con varios vestidos y un pantalón. Quedó bastante decepcionada cuando se los puso, ya que algunos dejaban al descubierto sus zonas íntimas. “¡Increíble!... Empeoró y empeoró”, arremetió furiosa.

En el clip, hizo una comparación entre lo que ella vio en el sitio web de Shein y de lo que en realidad obtuvo. Primero, mostró un vestido negro, que fue el que quizás causó más comentarios, ya que tenía un diseño recortado para acentuar las curvas. No obstante, a ella le quedó tan escotado que dejaba al descubierto la mayor parte de su cuerpo. Para repararlo, se puso otra prenda encima, aunque estalló en risas al grabar el clip.

Una tiktoker hizo comparaciones de la ropa que pidió en SheIn

Acto seguido, se cambió y probó con un vestido de color verde con estampado dorado, que además estaba decorado con cordones en los costados para poder ajustar su largo. La mujer no supo si reír o llorar, ya que fue muy notorio que le quedó grande y su cuerpo no encajaba con la figura. Y es que en realidad el vestido era bastante recto como para poder marcar cierta forma.

Luego llegó el turno de un vestido de estilo mediterráneo con el abdomen descubierto. Algo muy sexy y con lo que ella creyó que se vería deslumbrante, hasta que se lo puso y se percató que estaba extremadamente abierto por detrás. Tuvo que aplicar la misma táctica que con el primero, ponerse otra prenda debajo para no mostrar partes de su cuerpo que no deseaba exhibir.

El vestido que pidió la tiktoker en SheIn @anni_mtt/TikTok

Y finalmente, con una última ilusión, intentó con unos pantalones acampanados de un estilo de recorte simple, que en la foto se veían bastante modernos, pero que cuando llegaron se convirtieron en unos entubados. El detalle más resaltante fue que las costuras ni siquiera estaban bien alineadas.

El vestido de SheIn que recibió la tiktoker @anni_mtt/TikTok

Los consejos para acertar el talle

El video causó tantas reacciones entre los tiktokeros que terminaron dándole algunos consejos para que la siguiente vez encontrara ropa que le quedara mejor. “Siempre tengo que recordarme que el cuerpo no viene con la ropa”, “Si comparas tu propio físico con el de Internet, puedes ver que el 99,9 % de las veces es solo para el primero. No importa el tamaño que pida”, “Todos los artículos que se devuelvan se quemarán, considera de antemano si realmente deseas apoyar esto”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación. La tienda de ropa en línea tiene algunas medidas que sirven como referencia para los compradores. Sin embargo, a veces no basta con calcularlas y, como en este caso, los pedidos pueden llegar con prendas indescifrables.