Compró una casa de US$20.000 por Amazon y la armó en un vivo de YouTube, pero un detalle sorprendió a todos

La compra de propiedades en Estados Unidos es un tema de debate, en medio de los altos costos que dominan en algunos estados de ese país. En medio de este contexto, comenzaron a cobrar popularidad las mini casas prefabricadas, algunas de las cuales vienen equipadas con todas las comodidades. Un youtuber adquirió una de ellas en Amazon y mostró los detalles en un video.

Un Youtuber compró una casa en Amazon por 20 mil dólares y mostró lo fácil que es armarla

“Puedes comprar cualquier cosa en Amazon, pero ¿sabías que puedes conseguir una casa?”, preguntó al comienzo de su video el usuario @Unspeakable. Nathan adquirió una vivienda en el sitio de ventas y registró el momento en que la recibió, en una enorme caja con el sello de la compañía.

Cómo es por dentro la casa de 20 mil dólares

En un principio, el influencer y su grupo de amigos recorrieron las instalaciones, sorprendidos por la calidad de los materiales, pero decepcionados por el tamaño. “Esperen un segundo, está construida como si se doblara”, aseguró el youtuber al notar que una ventana exterior daba hacia otra pared.

De esta manera, Nathan y sus compañeros comenzaron a levantar las paredes laterales del conteiner hasta conseguir una estructura completa. “Mi casa es como un rompecabezas”, dijo el youtuber. En unos minutos y con solo la demanda de esfuerzo físico, el grupo logró su propósito. “Es tan fácil de construir, simplemente la tienes que desplegar”, continuó.

El Youtuber y su grupo de amigos se soprendieron por lo fácil que fue de armar el lugar

“No vino con instrucciones y pudimos armarla”, señaló el youtuber en su posteo. “Estaba un poco preocupado de que me estafaran al comprar esta casa, porque no tenía ni una reseña ¿Seré el único que adquirió esto en Amazon?”, se preguntó al dar a conocer que incluso traía las llaves de la puerta.

El detalle que le faltó a la mini casa de Amazon

Cuando efectivamente notaron que no se trataba de una estafa, sino de que en realidad les había llegado una casa, el grupo se dispuso a comprar en la web todas las cosas que fueran necesarias para equiparla. Inclusive mostraron técnicas para hacer más sencilla la mudanza, por ejemplo consiguieron una cama marinera de dos pisos y para meterla dentro del hogar solo tuvieron que desplazar una pared sin que se desarmara ninguna otra parte.

El Youtuber se sorprendió de que en cuestión de horas tuvo una casa completamente funcional

Una de las sorpresas para todos, ya que no lo habían leído en las especificaciones de compra, es que la casa estaba equipada con baño y ducha con sus respectivas conexiones. Sin embargo, no había ningún espacio para enchufar equipamiento eléctrico. “¿Viene con un inodoro, pero no con una conexión eléctrica?”, bromeó Nathan. Luego revisaron la publicación y vieron que se recomendaba llamar a un especialista.

A pesar de no contar con una conexión eléctrica, el grupo consiguió ingresar todos los productos que compraron, incluido un generador. Una vez que el lugar estuvo completo, los integrantes mostraron cómo quedó ante la audiencia, que se mantuvo al pendiente de todos los detalles: una pequeña casa monoambiente con una cocina comedor y un living/cuarto separados por un baño. Lo único que les faltó fue conectar el toilette a la fosa séptica. El clip sumó rápidamente millones de vistas.

