Con doblete de Luis Suárez, Miami amarga el debut de Lewandowski en la MLS

El polaco Robert Lewandowski se estrenó este miércoles en la MLS con el Chicago Fire en una derrota 3-2 de visita ante el Inter Miami, liderado por el uruguayo Luis Suárez, que anotó un doblete.

El Pistolero salió vencedor de este duelo entre dos de los mejores artilleros del siglo frente a Lewandowski, que no pesó en el partido hasta su sustitución en el minuto 63.

"Después de dos días con mi nuevo equipo, no esperaba que todo funcionara desde el primer partido", declaró el polaco en el arranque de su primera aventura fuera del fútbol europeo.

"Necesito un poquito más de tiempo (...) Antes del partido hablamos de que iba a jugar solo 45 o 60 minutos máximo", señaló la nueva estrella del Chicago Fire, que el sábado ya tiene otro compromiso de visita ante el New York City.

Luis Suárez, exdelantero del Barcelona al igual que Lewandowski, asumió la responsabilidad ofensiva del Inter ante la ausencia de Lionel Messi, en el regreso a la acción del equipo floridano después del parón de la MLS por el Mundial de Norteamérica 2026.

Messi, que viajó el martes a Argentina, estará de descanso un tiempo aún no determinado después de comandar a la albiceleste hasta la final del Mundial, perdida el domingo 1-0 en la prórroga ante España.

"No hay una fecha de regreso", dijo el entrenador del Inter, Guillermo Hoyos.

"Un Mundial es algo tremendo y hay un desgaste físico y mental (...) Ellos necesitan el tiempo", afirmó el timonel argentino sobre Messi y su compañero de selección Rodrigo De Paul.

- "La ambición por seguir jugando" -

Luis Suárez convirtió su primera diana de penal en el minuto 27 después de que el arquero del Inter, el argentino Rocco Ríos Novo, marcara en propia puerta en el 18 en un error grosero con los pies.

El defensa Ian Fray envió un pase al área pequeña aparentemente inofensivo para Ríos Novo, pero el portero falló al intentar abrir juego a la otra banda y la pelota entró en su propio arco.

Suárez acabó de reparar el error de su compañero al poner a Miami por delante 2-1 en el minuto 51, tras una gran asistencia de tacón del mexicano-argentino Germán Berterame.

"Veníamos de un parón muy largo y hoy era importante ganar", dijo el Pistolero, que ya había marcado un triplete en el último partido del Inter antes del paréntesis mundialista.

"A pesar de la edad que tiene uno, sigue demostrando la ambición que tiene por seguir jugando al fútbol", subrayó Suárez, de 39 años.

- Estreno de Griezmann -

Pese al marcador en contra, el técnico Gregg Berhalter decidió terminar con el discreto debut de Lewandowski, que sólo efectuó un disparo bajo el fuerte calor y humedad de la noche de Miami.

Los visitantes igualaron en el 67 cuando el sudafricano Puso Dithejane anotó de disparo a la media vuelta en una acción en que la zaga local se mostró excesivamente pasiva.

El inesperado salvador del Inter fue el joven Preston Plambeck, formado en las categorías inferiores, que se estrenó como goleador convirtiendo el 3-2 definitivo en el minuto 87.

El brasileño Casemiro, nuevo fichaje del Inter, observó el triunfo desde la grada del Nu Stadium acompañado del dueño principal de la franquicia, Jorge Mas.

Con esta victoria el Inter suma 34 puntos en 16 jornadas, cinco unidades por detrás del Nashville, líder de la Conferencia Este.

Además de Lewandowski, esta fecha de 15 partidos también vivía otro de los grandes debuts de esta temporada en la MLS, el del francés Antoine Griezmann.

El expunta del Atlético de Madrid partía como titular en la visita del Orlando City al San Jose Earthquakes del delantero alemán Timo Werner.