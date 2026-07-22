El video que da miedo: un cobertizo y un cuatriciclo fueron arrastrados por las inundaciones junto a una casa de familia

Las precipitaciones registradas en Virginia Occidental provocaron desbordes severos e inundaciones. Un video que circuló en redes sociales muestra cómo las corrientes intensas afectaron zonas residenciales de forma repentina y se llevaron desde un cuatriciclo hasta un cobertizo.

Inundaciones en Virginia Occidental: el video de un cobertizo arrastrado por el agua

Un video captado desde una cámara de seguridad muestra el momento exacto en que un cobertizo es arrastrado por la corriente y flota frente a la casa de Jonny Reed, un vecino de la zona, en Buckhannon. Poco después, la fuerza del agua se llevó un cuatriciclo que avanzó impulsado por la corriente.

Inundaciones En Virginia Occidental El Video De Un Cobertizo Arrastrado Por El Agua (Jonny Reed)

De forma inmediata, según contó a CNN, Reed tomó a su hijo pequeño y salió de su vivienda mientras el nivel del agua subía. Un minuto después de correr hacia el porche, el cobertizo y el vehículo pasaron arrastrados por la fuerza destructiva de la inundación.

El propietario afirmó que “nunca había visto el agua subir con tanta rapidez” en toda su vida como residente de la zona. Su familia logró ponerse a salvo a tiempo, aunque los daños materiales registrados en el exterior de la propiedad fueron importantes.

Magnitud de las inundaciones en Virginia Occidental y estado de emergencia

En un comunicado, el gobernador Patrick Morrisey declaró el estado de emergencia en los 55 condados de Virginia Occidental debido al desastre climático. Las tormentas severas descargaron más de 12 centímetros de lluvia en apenas seis horas sobre partes del condado de Upshur.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por inundaciones repentinas y catalogó el suceso como una situación particularmente peligrosa. Según CNN, el medidor de caudal del arroyo Sand Run superó los 3,2 metros, pulverizando el récord histórico de la devastadora inundación de 1985.

Por su parte, el alcalde de Buckhannon, Robbie Skinner, señaló que la ciudad quedó dividida por las inundaciones sin un punto central accesible. La localidad de poco más de 5000 habitantes sufrió cortes totales de rutas y caminos completamente intransitables por el agua.

El gobernador de Virginia Occidental declaró estado de emergencia y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por inundaciones repentinas X @wvgovernor

Acciones de rescate y daños en Virginia Occidental por las inundaciones

El Departamento de Recursos Naturales y la Guardia Nacional desplegaron cientos de efectivos para realizar rescates en el estado. Las autoridades locales confirmaron que se efectuaron 85 operaciones con apoyo de helicópteros listos para intervenir.

Vista aérea de las inundaciones en Virginia Occidental al 22 de julio de 2026

Las carreteras arrasadas y las interrupciones en los servicios telefónicos y de internet dificultaron severamente las tareas de asistencia. Los servicios de emergencia informaron que el número 911 sufrió retrasos debido a la magnitud de los daños en las comunicaciones.

Más de 13.000 usuarios de cinco condados del centro del estado se quedaron sin suministro eléctrico durante la jornada del miércoles. Asimismo, cerca de 16 kilómetros de la Interestatal 79 permanecieron cerrados entre las localidades de Weston y Jane Lew.

La División de Gestión de Emergencias habilitó un refugio escolar para albergar a los residentes desplazados por el temporal. Las autoridades locales solicitaron a quienes quieran ayudar que no acudan de forma independiente a hogares afectados para evitar congestionar las zonas en riesgo.