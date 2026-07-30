Con doblete de Son, la MLS gana 4-3 a la liga mexicana en el Partido de las Estrellas

El surcoreano Son Heung-min fue la gran figura este miércoles en la victoria 4-3 del combinado de la MLS sobre el de la liga mexicana en el Partido de las Estrellas, del que volvió a ausentarse Lionel Messi.

El astro argentino apenas se reincorporó a los entrenamientos del Inter Miami este miércoles después de 10 días de descanso tras la derrota de la selección albiceleste en la final del Mundial 2026 el 19 de julio.

El público de Charlotte (Carolina del Norte) sí disfrutó de una media hora de gran actividad del surcoreano Son, autor de los dos primeros goles del combinado de la liga norteamericana (MLS) en los minutos 20 y 23.

Con el delantero del Los Angeles FC retirado al banco, el danés Philip Zinckernagel y el brasileño Evander marcaron los otros tantos de la MLS en el 42' y 58'.

Por el equipo de la Liga MX, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, anotaron el colombiano Luis Gabriel Rey (9'), el venezolano Salomón Rondón (55') y el argentino José Paradela (90+1').

La MLS logró así su segunda victoria consecutiva en este partido anual y aumentó a 4-1 su ventaja frente a la Liga MX en el balance general.

Alineaciones:

MLS: Matt Freese (Brian Schwake, 35; Maxime Crépeau, 63) - Steven Moreira (Andy Nájar, 35; Richie Laryea, 72), Lucas Herrington (Jackson Ragen, 46), Tim Ream (Daniel Munie, 46), Anthony Markanich (Max Arfsten, 46) - Yannick Bright (Ashley Westwood, 35; Andrés Cubas, 63), Carles Gil (Pep Biel, 35; Thomas Müller, 63), Hany Mukhtar (Evander, 46) - Philip Zinckernagel (Anders Dreyer, 46), Julian Hall (Sam Surridge, 35; Petar Musa, 72) y Son Heung-min (Guilherme, 35; Zavier Gozo, 63). DT: Dean Smith.

Liga MX: Carlos Acevedo (Carlos Moreno, 46) - Jesús Garza (Israel Reyes, 46), Willer Ditta (Federico Pereira, 46), Bruno Méndez (Nathan Silva, 46), Jesús Gallardo (Omar Campos, 46) - Erik Lira (Fernando Gorriarán, 46), Elías Montiel (Franco Romero, 46), Luis Gabriel Rey (Iker Fimbres, 35; Javier Ruiz, 57) - Juan Brunetta (José Paradela, 46), Robert Morales (Salomón Rondón, 46) y Alexéi Domínguez (Carlos Rodríguez, 46). DT: Antonio Mohamed.