Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California: “Lo sentí como una emboscada psicológica”

Este año se filtraron audios de conversaciones sostenidas en 2025 que sugerían una colaboración de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, con agencias de seguridad de Estados Unidos, como el FBI o el HSI, a cambio de ayuda para recuperar su visa. Meses después de lo ocurrido, la dirigente aseguró que fue víctima de una emboscada. “Me hablaron de extradición”, señaló.

Qué dijo Marina del Pilar Ávila sobre sus audios filtrados

Ávila habló sobre el caso durante una entrevista con El País en Ciudad de México. Allí, señaló que la persona con la que había hablado era un recomendado del exgobernador Jaime Bonilla, dirigente con el que -asegura- tuvo conflictos en el pasado.

La gobernadora de Baja California asegura que sufrió una "emboscada psicológica" tras los audios filtrados Instagram/@marinadelpilar_ao

“Él (por Jaime Bonilla) me dijo que era una persona que me podía ayudar con el tema de la visa. Lo recibí pensando que íbamos a hablar del asunto, pero él empezó a plantearme escenarios que no había escuchado antes: cargos, sanciones, habló incluso de extradición, de cartas. Lo sentí como una emboscada psicológica“, dijo.

Y agregó: “Yo le dije ‘¿De qué me estás hablando? No había escuchado nada de esto’. Escuché planteamientos de una persona experta en tratar de intimidar, de atemorizar, de generar miedo, de inducir incluso ciertas respuestas”.

En ese contexto, negó haber ofrecido información de seguridad nacional mexicana y explicó que su disposición a compartir datos (como se le escuchó decir en el audio) hacía alusión a las mesas de seguridad binacionales institucionales donde se revisan índices delictivos y homicidios para beneficio de ambos lados de la frontera.

“Yo tengo mi conciencia tranquila y la frente en alto. No me escondo, no ha habido un solo día en que haya dejado de trabajar por la gente. Estoy en el territorio, en las colonias, apoyando a quien más lo necesita. No participo en política por el poder. Lo hago para ayudar a los demás”, señaló.

Conflicto de Marina del Pilar Ávila con Jaime Bonilla y su estatus actual con la visa

La actual gobernadora afirmó que, tras una reunión cordial con Bonilla en el verano de 2025, aceptó su ayuda para recuperar su visado. Sin embargo, tras lo sucedido, asegura que todo se trató de una trampa y una venganza tras cancelarle un contrato millonario impulsado por la administración del exgobernador.

Según Marina del Pilar Ávila, Jaime Bonilla le ofreció ayuda con su visado: "Fue una trampa" Instagram/@jaimebonillav

“Como es algo que yo nunca le haría a alguien, partí de la buena fe. Y sí, fue un error haberlo recibido (al enviado), lo reconozco, fue un error haber confiado en esta persona. Fue una trampa”, dijo.

“Esto (por el enfrentamiento con Bonilla) viene de 2022 e inicia con la cancelación de un contrato de 40.000 millones de pesos con la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica que no tenía permisos federales. Mi responsabilidad como gobernadora era cancelar ese contrato. Y ahí empieza la venganza, la persecución”, agregó.

El exmandatario negó haber orquestado los audios y sostuvo que Marina del Pilar se encuentra en una “crisis de pánico” debido a investigaciones reales en Estados Unidos por narcoterrorismo.

No obstante, se filtró un video donde Bonilla amenazaba a la mandataria al afirmar que se dedicaría “todo el pinche tiempo que tenga de vida” a confrontarla.

El caso de Marina del Pilar Ávila con Estados Unidos

En mayo de 2025, las autoridades estadounidenses le retiraron la visa a la gobernadora y a su esposo, Carlos Torres Torres. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás de la decisión.

Ávila Olmeda dijo que estaba en proceso de recuperar su permiso y que seguía trabajando con EE.UU. “En un ambiente de mucho respeto”. Cinco meses después, anunció su divorcio de Torres Torres, quien fue investigado por la FGR mexicana por presuntamente facilitar la operación de Los Rusos, facción del Cartel de Sinaloa, en Baja California.

“Lo que puedo afirmar es que seguimos trabajando. En este momento no he recibido más información. Sigo trabajando en coordinación con las autoridades de Estados Unidos”, sostuvo.