Con doblete de Son, la MLS gana 4-3 a la liga mexicana en el Partido de las Estrellas

El surcoreano Son Heung-min fue la gran figura este miércoles en la victoria 4-3 del combinado de la MLS sobre el de la liga mexicana en el Partido de las Estrellas, del que volvió a ausentarse Lionel Messi.

El astro argentino apenas se reincorporó a los entrenamientos del Inter Miami este miércoles después de 10 días de descanso tras la derrota de la selección albiceleste en la final del Mundial 2026, el 19 de julio.

Messi nunca ha participado en este partido de exhibición que se disputa anualmente. En 2024 fue baja por lesión y un año después declinó su presencia, lo que le costó un partido de sanción en la MLS.

En esta edición, disputada en Charlotte (Carolina del Norte), tampoco participaron las tres estrellas recién llegadas a la MLS: Robert Lewandowski (Chicago Fire), Antoine Griezmann (Orlando City) y Casemiro (Inter Miami).

Del combinado de la Liga MX se cayeron en el último momento el arquero Keylor Navas (Pumas) y la joven perla mexicana Gilberto Mora (Tijuana).

Los 35.197 espectadores sí disfrutaron de una corta pero vibrante actuación del surcoreano Son, elegido Jugador Más Valioso (MVP) del partido tras convertir dos goles en solo tres minutos, ambos a pase del español Carles Gil.

"Jugar con él hace todo más fácil. Poderle dar dos asistencias es algo que me queda para el recuerdo", declaró Gil a Apple TV.

Son estrenó su casillero en el minuto 20 tras controlar la pelota en el pico izquierdo del área y rematar cruzado.

El delantero del Los Angeles FC igualaba el gol inicial del colombiano Luis Rey en el minuto 9 para la liga mexicana.

Son completó su doblete en el 23' con una vistosa volea tras otra asistencia de Gil, el cerebro del New England Revolution.

- La MLS agranda su ventaja -

El inglés Dean Smith, entrenador del Charlotte FC, comenzó el carrusel de cambios a los 35 minutos, relevando entre otros a Son, mientras el argentino Antonio Mohamed, timonel de la Liga MX, aguardó al descanso para hacer 10 sustituciones.

El danés Philip Zinckernagel, nuevo socio de Lewandowski en el Chicago Fire, colocó el 3-1 para la MLS en el minuto 42 pero el veterano ariete venezolano Salomón Rondón descontó para la Liga MX en el 55'.

El brasileño Evander, figura del FC Cincinnati, puso otra vez distancia para la MLS en el 58', poco antes de que saltara al césped el alemán Thomas Müller, actual líder del Vancouver Whitecaps.

"Siempre es bueno estar con grandes futbolistas en la cancha. Estoy muy contento", dijo Evander sobre la posibilidad de jugar al lado del excapitán del Bayern Munich.

Los hombres de Mohamed no tiraron la toalla y siguieron presionando hasta la señalización de un penalti por caída de Rondón, que fue invalidado tras revisión en el VAR provocando protestas del Turco en el banco mexicano.

El argentino José Paradela puso emoción a la recta final al marcar en el 90+1' pero el equipo de la MLS resistió los últimos intentos mexicanos por llevar el duelo hasta los penales.

"Es un partido de exhibición pero a nadie le gusta perder. La gente disfrutó, y es lo más importante, pero nos quedamos con esas ganas de ganar", dijo Rondón, actual ariete del Pachuca.

La liga norteamericana logró así su segunda victoria consecutiva ante la mexicana en este juego de exhibición y aumentó a 4-1 su ventaja en el balance general.

Esta rivalidad continuará a partir del 4 de agosto con el arranque de la Leagues Cup, el torneo de un mes de duración en el que compiten 18 equipos de cada liga.