Con gol de Messi, Argentina vence 3-1 a la eliminada Jordania y viaja invicta a 16avos

Con golazo de Lionel Messi y una escuadra alternativa, la clasificada y vigente campeona Argentina venció por 3-1 a una eliminada Jordania el sábado en la última fecha del Grupo J y sigue invicta y lista para enfrentar a Cabo Verde por un pase a los octavos del Mundial.

Las anotaciones albicelestes llegaron a los 19 minutos, con un zurdazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, un tiro penal de Lautaro Martínez a los 31 y una pintura con balón detenido de Messi a los 80. El descuento fue de Mousa Al-Taamari a los 55.

La Scaloneta se medirá con la Cabo Verde del portero Vozinha, sorpresa de este torneo, por un pase a los octavos de final el viernes en Miami, mientras que Jordania ya tenía las maletas listas para abandonar este torneo, al que había clasificado por primera vez en su historia.