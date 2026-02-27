Con gol de Messi, Miami vence a Independiente del Valle en amistoso en Puerto Rico

Una diana de penalti de Lionel Messi dio el triunfo al Inter Miami por 2-1 en el amistoso disputado el jueves frente al ecuatoriano Independiente del Valle en Puerto Rico

Messi, que ingresó como suplente al inicio de la segunda mitad, convirtió el gol de la victoria en el minuto 70 en medio del entusiasmo de los cerca de 20.000 espectadores en la ciudad de Bayamón, que no dejaron de ovacionar al ídolo argentino

El Inter abrió el marcador a los 16 minutos con una diana del también argentino Santi Morales y el internacional ecuatoriano Patrik Mercado puso el empate provisional en el 17

Este ensayo, que estaba programado para el 13 de febrero pero fue retrasado por una lesión de Messi, arrancó con una hora de retraso en el estadio Juan Ramón Loubriel

La demora se debió aparentemente a la falta de entendimiento entre los equipos respecto a los uniformes, que acabó provocando que ambos vistieran con un color oscuro muy similar que podía confundir a jugadores y espectadores

Javier Mascherano, entrenador del Inter, únicamente mantuvo a dos titulares (Yannick Bright e Ian Fray) respecto al once que cayó el sábado por 3-0 ante Los Angeles FC en la jornada inaugural de la MLS

El veterano Luis Suárez ostentó de inicio la capitanía y se mostró muy activo en los primeros compases del partido

De las botas del ariete uruguayo nació el primer gol, con una asistencia a la espalda de la defensa ecuatoriana para la carrera de Morales

La promesa argentina, de 19 años, recortó al arquero y abrió el marcador en el minuto 17

La respuesta ecuatoriana no tardó ni un minuto en llegar con otro contragolpe que dejó a Patrik Mercado en un mano a mano con el arquero Rocco Ríos Novo

Mercado, recién adquirido por el Sevilla español, empató con un disparo cruzado

Mientras el duelo se calentaba sobre el césped, con un breve altercado entre Suárez y Jordy Alcívar, las gradas clamaban con cánticos el ingreso de Messi

El argentino fue ovacionado al salir a calentar a cinco minutos del descanso, junto a su compatriota Rodrigo De Paul, y entró de cambio para la segunda mitad

Rocco Ríos Novo tuvo que intervenir en varias ocasiones para conservar un empate finalmente roto con la pena máxima anotada por Messi con un potente disparo

Repletas de camisetas rosas del Inter, las tribunas estallaron de júbilo en un tramo final del partido que tuvo que ser detenido por la irrupción de varios aficionados al césped

El delantero paraguayo Carlos González desperdició las últimas ocasiones de evitar el triunfo del Inter, que tenía la cabeza puesta en el derbi de Florida del domingo frente a Orlando City