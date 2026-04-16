Una moneda de plata de 440 años reveló dónde estaba la colonia española que terminó como Puerto del Hambre

Una moneda de ocho reales de plata enterrada hace 440 años fue encontrada recientemente en Ciudad del Rey Don Felipe, en el estrecho de Magallanes, Chile. La pieza había sido depositada en 1584 por el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa en el rito de fundación del asentamiento español.

Ciudad del Rey Don Felipe en Chile: origen, objetivo estratégico y fundación

La colonia fue creada en 1584 como parte de la expansión del Imperio español. El objetivo era asegurar el control del paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, según detalló el podcast La Hora del Museo del Museo Histórico Nacional de Chile.

Según explicó Soledad González Díaz, historiadora y jefa del proyecto de investigación que llevó al hallazgo, no se trataba de “una ciudad”, sino de un “asentamiento pequeño”.

La fundación se dio en un escenario de alta relevancia geopolítica de esa zona. La especialista comentó que en ese período las potencias imperiales se disputaban el control de la región por su valor estratégico: el estrecho de Magallanes era una de las pocas vías marítimas continuas para conectar ambos océanos.

La pieza fue depositada en 1584 por Pedro Sarmiento de Gamboa durante el rito fundacional del asentamiento Museo Histórico Nacional de Chile

Hallazgo arqueológico en Magallanes: cómo encontraron la moneda enterrada en 1584

El equipo multidisciplinario utilizó documentación histórica, mapas y tecnología arqueológica. La investigación incluyó un sistema de medición con precisión milimétrica y detección de metales.

La historiadora comentó que el método permitió definir el punto de excavación. La moneda apareció a solo cuatro centímetros de profundidad.

El descubrimiento permitió confirmar la ubicación exacta del asentamiento. González Díaz indicó que la moneda estaba “tal cual decía Pedro Sarmiento” en sus escritos.

En ese sentido, esta revelación también refuerza la validez de las fuentes históricas utilizadas en la investigación.

González Díaz destacó que “no siempre calza el documento escrito con el registro arqueológico”, lo que vuelve excepcional la coincidencia lograda en este caso.

La colonia fracasó por falta de abastecimiento y reducción drástica de la expedición original Museo Histórico Nacional de Chile

La pieza fue enterrada como parte de un rito de fundación. La especialista precisó que “es una ceremonia muy protocolar”, que incluía la bendición del lugar y la designación de autoridades.

Puerto del Hambre en Chile: por qué fracasó la colonia española de Sarmiento de Gamboa

El proyecto fracasó por la falta de abastecimiento. Aunque la expedición había partido con 23 barcos y 3000 personas para colonizar el estrecho de Magallanes, al lugar llegó apenas una nave con cerca de 300 personas.

Según narró González Díaz en el podcast, los pobladores enfrentaron frío extremo, aislamiento y una disponibilidad muy limitada de alimentos.

En la zona había mejillones, guanacos, algas y calafates, pero eran recursos escasos para sostener a toda la colonia y, además, muchos solo podían obtenerse en ciertas épocas del año.

La situación se agravó porque la munición disponible para cazar era poca y se reservaba para defenderse de los ataques indígenas.

A eso se sumó la falta de medicinas, ya que parte de los insumos que habían salido de España no llegaron al asentamiento porque se perdieron en el trayecto.

González Díaz señaló que la población no murió de un día para otro, sino que sufrió una desnutrición lenta. Esa carencia prolongada de alimento debilitó a los colonos y favoreció las enfermedades.

González Díaz destacó que “no siempre calza el documento escrito con el registro arqueológico”, lo que vuelve excepcional la coincidencia lograda en este caso Museo Histórico Nacional de Chile

Años después, el corsario inglés Thomas Cavendish llegó al asentamiento y encontró a los pocos sobrevivientes. Eso dio origen al nombre que perduró hasta hoy: Puerto del Hambre.

La colonia quedó abandonada tras el fracaso del intento. Pedro Sarmiento de Gamboa fue en busca de ayuda en una nave pequeña, pero en pleno océano Atlántico cayó prisionero de los ingleses.

Más tarde también fue capturado por los franceses, pasó varios años fuera de España y recién logró regresar en 1591.

Según relató González Díaz, la Corona no volvió a financiar una expedición de rescate o continuidad después del enorme costo que había implicado la empresa inicial.