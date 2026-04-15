Mascotas en trenes Amtrak: qué animales acepta y cuánto cobra por tramo en abril 2026

En abril de 2026, la empresa de transporte Amtrak tiene una política pet-friendly, por lo que permite a los usuarios viajar con mascotas en sus trenes. La normativa autoriza solo perros y gatos, e incluye una tarifa adicional para quienes deseen llevar a sus animales consigo, además de ciertas restricciones a tener en cuenta y requisitos de transporte y salud.

Reglas de Amtrak para viajar con mascotas y tarifas por tramo en EE.UU.

Las mascotas forman parte de muchas familias, y para un gran número de personas representan una compañía esencial que hace la diferencia en su día a día.

En este marco, Amtrak permite a los usuarios viajar con su mascota de tamaño pequeño a una tarifa económica, pero solo acepta perros y gatos.

Las reservaciones en Amtrak están limitadas a una mascota por cliente, y el cargo se muestra en el resumen de precios al momento de realizar la reserva Amtrak

La compañía de transporte señala en su sitio web oficial que las reservaciones están limitadas a una mascota por cliente, en tanto el cargo se evalúa por cada tramo de viaje.

De este modo, no detalla cuánto deben pagar las personas para viajar con su animal, sino que indica que el dinero a abonar varía según la ruta y se mostrará en el resumen de precios al momento de la reserva.

Las rutas de Carolina del Norte suelen costar US$29, mientras que la mayoría de las demás valen US$39.

Las mascotas deben ir en una jaula transportadora, que cuenta como equipaje de mano, y pueden pesar hasta 20 libras (9 kilogramos). Ese límite se refiere al peso combinado.

Además, solo están permitidas en tramos de hasta siete horas en la mayoría de las rutas, en lo que se incluye el tiempo de transbordo de trenes cuando hay múltiples segmentos.

En Canadá, este tipo de viajes no está disponible en el Adirondack, Maple Leaf ni en Amtrak Cascades; tampoco en el Auto Train, Gold Runner ni en los servicios de Conexión de Amtrak.

Según los criterios de Amtrak, las mascotas deben estar en una jaula transportadora Amtrak

Otra disposición a tener en cuenta consiste en que el servicio está disponible en Clase Económica y en la Clase Ejecutiva de Acela.

No se permiten mascotas en Primera Clase y habitaciones privadas de Primera Clase de Acela, Clase Ejecutiva que no sea de Acela, coches de comida ni en otros lugares de alojamiento.

En el caso eventual de la interrupción del servicio, la empresa señala que hará los esfuerzos razonables para buscar alojamientos en hoteles aptos para animales, si el refugio es necesario, pero no puede garantizarlo.

Además, las líneas Amtrak Cascades, Carl Sandburg, Illinois Zephyr, Illini, Lincoln Service, Saluki, Pere Marquette, Wolverine, Blue Water, Hiawatha y Missouri River Runner designan coches específicos para mascotas.

Requisitos oficiales para llevar perros o gatos en trenes Amtrak

La compañía también dispone de ciertas condiciones para que los usuarios lleven a sus mascotas consigo en los trenes:

Los dueños de las mascotas deben proporcionar el transportín, que puede ser rígido o blando , pero debe ser impermeable y con buena ventilación . Debe ser de 19″ de largo x 14″ de ancho x 10,5″ de alto como máximo.

, pero . Debe ser de 19″ de largo x 14″ de ancho x 10,5″ de alto como máximo. Las mascotas deben permanecer dentro del transporte cerrado tanto en las estaciones como a bordo del tren y los pasajeros deben estar con sus mascotas en todo momento ; no pueden dejarlas solas.

; no pueden dejarlas solas. Los viajeros deben colocar el transportín debajo de su asiento cuando estén a bordo.

cuando estén a bordo. Los perros o gatos no pueden estar en ninguna sala de estación ni en áreas de espera de primera clase de Amtrak.

de Amtrak. Las mascotas deben tener al menos ocho semanas de edad , deben estar limpias y sin olor, no deben causar daños ni molestias y no deben requerir atención durante el viaje.

, deben estar limpias y sin olor, no deben causar daños ni molestias y no deben requerir atención durante el viaje. Las personas se responsabilizan por su mascota y certifican que cuenta con la vacunación al día.

La guía de Amtrak para viajar en tren en 2026

Check-in y documentación necesaria para viajar con animales en trenes Amtrak

Antes de viajar, es importante que la persona se asegure de que su mascota tiene ocho semanas de edad y cuenta con las vacunas al día.

Para eso, puede acudir con un mes de antelación al veterinario para confirmar que cuenta con buena salud y cumple los requisitos mencionados.

La guía de Amtrak señala que al arribar a la estación de salida (estaciones con personal), la persona debe realizar el check-in en la boletería 45 minutos antes del horario de partida.

El tiempo de anticipación es necesario para que los agentes puedan validar la elegibilidad de la mascota y los documentos.

En las estaciones donde no haya personal, el revisor se encargará de validar a bordo la elegibilidad de la mascota y los documentos.

Como consejo adicional, los viajeros pueden llevar una mochila con elementos necesarios para sus animales de compañía, como botella de agua antiderrame, comida pequeña para después de llegar a destino y una manta o toalla de tamaño chico.