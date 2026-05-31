Con jóvenes suplentes, Ecuador vence a Arabia Saudita en amistoso premundialista

Ecuador derrotó 2-1 a Arabia Saudita con un aguerrido equipo de jóvenes suplentes que este sábado dio la talla en la penúltima prueba de la Tricolor antes de la Copa del Mundo de 2026

La selección ecuatoriana arrancó temerosa y se refugió en los primeros minutos, pero reaccionó pronto ante un rival que dejó ver sus debilidades en defensa.

Sin sus estrellas en cancha, Ecuador ofreció un juego rápido, entretenido y con varias oportunidades de gol en el estadio Red Bull Arena, en Harrison, Estados Unidos.

Jackson Porozo, en su noveno partido con el combinado nacional, peinó la pelota tras un tiro libre de John Yeboah y anotó el 1-0 para los tricolores en el minuto 35.

El segundo tanto atravesó la valla de Arabia Saudita en el 51.

Nuevamente Yeboah se encargó de acomodar la pelota frente a la portería del rival y Anthony Valencia sentenció el 2-0 para Ecuador. Este fue el primer gol del jugador de 22 años con la camiseta ecuatoriana.

Por Arabia Saudita descontó en el 86 Sultan Mandash, que había ingresado en el 61.

Arabia Saudita arrancó el partido con bríos. En el minuto 32 estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro del atacante Salem Aldawsari, pero el portero Moisés Ramírez ganó el mano a mano.

- Juventud -

Ecuador irá a su quinto Mundial con una plantilla con edad promedio de 24 años, lo que la convierte en una de las selecciones más jóvenes. La ventaja de la Tricolor es que su plantel de base ya tiene experiencia en eliminatorias y en una Copa del Mundo.

Estoy "Muy feliz y contento con mi primer gol con la selección", declaró al final del encuentro Valencia, quien dedicó la anotación a su madre.

El mediocampista del Royal Antwerp de Bélgica agradeció la "confianza" del técnico Sebastián Beccacece. Con el estratega argentino han debutado 18 jugadores jóvenes.

"Vamos a dar lo mejor de nosotros (en el Mundial), esperamos llegar hasta el final", agregó ilusionado Valencia.

Beccacece aún no ha presentado la nómina del equipo que irá a la Copa del Mundo de 2028.

Yeboah, del Venezia de Italia, se alzó como la figura del partido por su habilidad para leer las jugadas y distribuir la pelota con precisión.

Ecuador jugará el próximo 7 de junio su último duelo de fogueo contra Guatemala.

Ecuador integra el Grupo E del Mundial con Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Su debut en el torneo será el 14 de junio.