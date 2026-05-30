Steve Jobs en 1983: “Podemos mirar atrás y decir ‘Dios, fuimos parte de eso’, es grandioso”

En la Conferencia Internacional de Diseño en Aspen, realizada en 1983, Steve Jobs habló sobre el futuro de la computación, el diseño y el impacto de la tecnología en la sociedad. Con 28 años en ese entonces, el cofundador de Apple ya se refería a las bases que llevarían a su compañía a lo más alto.

Steve Jobs mostró su orgullo por ser parte del éxito tecnológico con Apple

El líder de la empresa resumió el impacto de sus creaciones con una frase contundente sobre el orgullo colectivo. “Podemos mirar atrás y decir ‘Dios, fuimos parte de eso’, es grandioso”, afirmó en una histórica conferencia.

La compañía basó su estrategia en la contratación de profesionales excepcionales para alcanzar metas ambiciosas. “Creemos que hay personas que son tan buenas que pueden darle 1000 vueltas a cinco personas que sean ‘bastante buenas’”, detalló Jobs.

La organización buscaba individuos con personalidades muy particulares. En ese sentido, el directivo definió a los miembros de su equipo como los “artistas” del mundo que hacían el trabajo divertido.

“Apostamos la compañía y la razón por la que estas personas vinieron a Apple fue porque sabían qué hacer. Nosotros les dijimos: ‘Vengan a Apple y construyan esto’”, narró el empresario tecnológico fallecido en 2011.

Cómo definía Steve Jobs a la existencia humana

Jobs describió la existencia humana como una forma de recibir constantemente los avances y el esfuerzo de otras personas. Esta dependencia de la herencia colectiva despierta un deseo genuino de correspondencia en los creadores.

“La mayoría de nosotros no fabricamos la ropa que vestimos, ni cocinamos o cultivamos la comida que comemos. Hablamos un lenguaje que fue desarrollado por otras personas, usamos una matemática que fue desarrollada por otras personas. Estás constantemente tomando”, expresaba.

La reflexión de Steve Jobs sobre el éxito y la trascendencia al formar parte de una innovación tecnológica Getty Images

En ese marco, el trabajo en Apple ofrecía una vía directa para enriquecer esa base de conocimiento compartido. “La capacidad de poner algo de vuelta en ese pozo de la experiencia humana es algo extremadamente gratificante”, manifestó el cofundador en aquella conferencia.

Tal como detalló, el equipo detectó una oportunidad única en los siguientes diez años para consolidar transformaciones culturales y técnicas. La motivación principal residía en la trascendencia de las herramientas construidas por la marca en ese período.

La cultura del riesgo contra el conservadurismo corporativo: la teoría de Steve Jobs

Jobs también sostuvo que el inicio de un proyecto otorga una libertad total para la innovación debido a la ausencia de un patrimonio que cuidar. “Cuando empiezas con nada, siempre puedes apuntar a la luna; no tienes nada que perder”, explicó.

Steve Jobs considera que el hecho de conseguir patrimonio a través del éxito de una marca puede dañar el "espíritu creativo" de la misma KIMIHIRO HOSHINO - AFP

En esa línea, el informático opinó que la acumulación de capital y prestigio genera dinámicas internas defensivas que dañan el espíritu creativo.

“Lo que sucede es que cuando consigues algo, es muy fácil entrar en un modo de ‘cuidar tu propio trasero’ y te vuelves conservador”, analizó con respecto a la diferencia de decisiones entre emprendedores que comienzan un camino y grandes compañías.