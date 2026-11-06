Con los demócratas al mando del Congreso, los faraónicos proyectos de Trump en Washington quedan bajo amenaza

WASHINGTON.— En su primera aparición pública después de una elección que repudió contundentemente sus políticas, el presidente Donald Trump recurrió a un tema que le resulta familiar y que, dado el contexto, también resultó sorprendente: no habló de sus políticas ni de la política en general, sino de sus esfuerzos por remodelar partes de la ciudad que sirve de escenario para su presidencia.

Sin embargo, pese a la afinidad de Trump por la gestión de proyectos, ahora que los demócratas tomarán el control del Congreso, es casi seguro que el trabajo que realiza su administración para cambiar la fisonomía física del Distrito de Columbia encontrará muchos más obstáculos que durante los primeros dos años de su segundo mandato.

La primera aparición pública de Trump tras las elecciones Alex Brandon - AP

Desde el cambio de nombre y los planes de renovación del Centro Kennedy, hasta la remodelación de un campo de golf público y la construcción de un arco monumental 30,48 metros más alto que la Estatua de la Libertad sin su pedestal, Trump se ha involucrado profundamente en la apariencia de Washington. Los demócratas han expresado su oposición, pero en términos de poder han permanecido marginados.

El posible punto de choque entre la supervisión opositora de los demócratas y la obsesión del presidente republicano por estos proyectos quedó en evidencia tanto en su último mensaje al público estadounidense antes de las elecciones como en el primero posterior a los comicios.

El nuevo nombre del Kennedy Center, tapado Pablo Martinez Monsivais - AP

Ambos estuvieron centrados, en cierta medida, en sus proyectos. El lunes fue el estanque reflectante frente al Monumento a Lincoln; el miércoles fue una visita a la sala de baile de la Casa Blanca, aún en construcción, donde habló de columnas, vigas de acero y diseños corintios.

Las nubes del escrutinio ya comienzan a acumularse

El representante demócrata por California Jared Huffman, principal miembro demócrata del Comité de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción sobre el Departamento del Interior involucrado en la administración de parques y tierras federales, pasó gran parte del último año investigando y cuestionando los proyectos de Trump, sentando las bases para este momento.

“Hemos enfrentado proyectos de vanidad que buscan transformar espacios públicos muy valorados en homenajes ostentosos a Trump. Expusimos corrupción, descubrimos intentos de secuestrar la celebración del 250° aniversario de Estados Unidos, exigimos rendición de cuentas y ofrecimos una visión alternativa de gobierno basada en la ciencia, la equidad, la responsabilidad ambiental y el Estado de derecho”, escribió Huffman en una carta a sus colegas para obtener apoyo en su aspiración a presidir el comité.

Una maqueta del Arco del Triunfo propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, se exhibe en el complejo de monumentos National Mall, en Washington, el 27 de junio de 2026. Jen Golbeck - FR172329 AP

Como presidente del comité, respaldado por una sólida mayoría demócrata, “me aseguraré de que toda la autoridad investigativa y de supervisión del comité sea utilizada para descubrir irregularidades, exigir responsabilidades y proteger el interés público”, afirmó.

Trump ha acelerado los distintos proyectos, un punto que destacó el representante demócrata por Virginia Don Beyer el jueves durante una audiencia pública en la que se opuso a la construcción del arco monumental que el presidente planea levantar en Memorial Circle, justo al otro lado del Memorial Bridge respecto del Monumento a Lincoln.

“El proceso presupuestario que comienza el 3 de enero estará controlado por los demócratas. Esa será una de las formas en que el congresista Beyer intervendrá”, afirmó el portavoz de Beyer, Aaron Fritschner.

Un efecto menos apreciado será el cambio en quién designa al asesor jurídico general de la Cámara de Representantes. Ese cargo depende del presidente de la Cámara, previsiblemente el representante Hakeem Jeffries.

Si bien los demócratas se han sumado a demandas judiciales para oponerse a los distintos proyectos, sus presentaciones no tienen el peso institucional del Congreso mientras integran la minoría. “Verán a la nueva mayoría recuperar el equilibrio de poder que Mike Johnson estaba dispuesto a ceder”, sostuvo Fritschner.

Una audiencia sobre el arco reunió a decenas de testigos

Beyer ya ha sido un crítico de los proyectos, recordó Fritschner, quien mencionó a otros legisladores que han firmado escritos judiciales de apoyo. Más de 120 testigos participaron en la reunión de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, que se prolongó durante nueve horas y media hasta entrada la noche del jueves.

La comisión otorgó la aprobación final al arco de 76 metros de altura por una votación de 8 contra 4, antes de que una jueza federal interviniera poco antes de la medianoche para impedir que la administración Trump iniciara las obras durante 14 días.

La Administración Trump anunció ante un tribunal que la construcción de un monumental arco triunfal de 76 metros de altura frente al Cementerio Nacional de Arlington podría iniciar el 5 de noviembre de 2026 AP Foto/Mariam Zuhaib

La audiencia remota de la comisión, realizada por llamada telefónica, sufrió interrupciones repetidas y estuvo acompañada por una sección de comentarios casi unánimemente negativa. Allí declararon testigos que, durante intervenciones apasionadas de tres minutos, se opusieron a un arco que, según dijeron, destruiría la solemnidad del cercano Cementerio Nacional de Arlington.

Sin embargo, el presidente de la comisión designado por Trump realizó una efusiva defensa del gigantesco monumento y elogió al mandatario por querer construirlo.

La jueza federal Tanya Chutkan evalúa una moción presentada por tres veteranos y una historiadora de la arquitectura para detener cualquier trabajo hasta que se resuelva el litigio. Una demanda separada presentada el sábado por el Distrito de Columbia y Virginia fue consolidada con la ya existente. Ambos solicitaron una orden de restricción temporal, que Chutkan concedió el jueves por la noche mediante la suspensión de 14 días.

Durante la visita del miércoles a la obra de la sala de baile, Trump habló sobre esa construcción, sobre el East Potomac Golf Links, sobre el proyectado Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses en West Potomac Park y sobre el arco monumental. Los cuatro proyectos han estado o están actualmente envueltos en litigios.

Uno de ellos, el campo de golf, se ha convertido en una iniciativa que va más allá de su posible construcción. La jueza federal Ana Reyes afirmó que planea abrir una “investigación formal” para determinar si abogados de la administración Trump violaron normas éticas durante una disputa judicial relacionada con ese proyecto.

Más allá de los tribunales, ahora el Congreso es una barrera adicional

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, organización que representa a los demandantes en varias de las causas judiciales, afirmó que el cambio de control político significa que las organizaciones que han presentado demandas y desafiado a la administración contarán ahora también con el respaldo del Congreso.

Trump, en el lugar de las obras del nuevo Salón de Baile MANDEL NGAN - AFP

Su organización seguirá cuestionando a la administración en los tribunales, dijo, pero “lo importante ahora es que el pueblo estadounidense dispone de una herramienta que no está únicamente en los tribunales”.

Y agregó: “Esperamos y creemos que el Congreso cumplirá con su deber constitucional de controlar los excesos del Poder Ejecutivo”. Eso incluye audiencias e investigaciones sobre los planes de financiamiento y las fuentes de los fondos, sostuvo.

La información sobre los costos estimados de los proyectos ha sido escasa, incluso en los tribunales, y las evaluaciones se han conocido lentamente a través de testimonios en algunos casos. Una de las cifras, por ejemplo, se refiere al muro de contención marítimo del campo de golf, cuyo costo superaría los 300 millones de dólares. El Congreso ya asignó 257 millones de dólares para la renovación del Centro Kennedy.

La Casa Blanca no respondió a los pedidos de comentarios.

Otro factor que podría afectar al Distrito de Columbia es el cambio de autoridades estatales. Texas, Georgia, Iowa y Nevada tendrán gobernadores demócratas como resultado de las elecciones del martes. Esos estados aportan más de 600 miembros de la Guardia Nacional al despliegue ordenado por Trump en agosto de 2025.

Los gobernadores demócratas que aportaron tropas durante las celebraciones por el 250° aniversario de Estados Unidos recibieron fuertes críticas por su participación y retiraron a sus soldados y aviadores meses atrás. Actualmente hay cerca de 3100 efectivos desplegados en la ciudad, una cifra ligeramente superior a la del mes pasado.

Por Julie Pace (Agencia AP)