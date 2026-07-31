Con Messi en duda, la MLS se relame con el duelo entre Son y Müller

Lionel Messi está de regreso a la disciplina del Inter Miami, pero está en duda su presencia en la jornada del fin de semana de la MLS, atravesada por el cara a cara entre Son Heung-min y Thomas Müller.

El astro albiceleste, de 39 años, se incorporó el miércoles a los entrenamientos de su club, tras la amarga derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de 2026 el 19 de julio.

Luego de descansar junto a su familia en su natal Rosario, el 10 se prepara para batallar por dos títulos que engorden su ya abultado palmarés, el más brillante de la historia del fútbol.

Sus Garzas hilan seis victorias consecutivas y persiguen a Nashville SC, que tiene dos puntos más, en la carrera por la punta de la Conferencia Este de la liga norteamericana.

La próxima semana, además, comenzarán ante el mexicano Atlético San Luis la disputa de la Leagues Cup, un torneo que conquistaron por única vez en 2023 y en el que quedaron subcampeones el año pasado.

Pero no es claro que tenga acción el sábado, cuando el Inter reciba a Columbus Crew por la jornada 19 de la fase regular de la MLS.

"No hemos tenido tiempo de conversar", dijo el entrenador Guillermo Hoyos este viernes en conferencia de prensa en Fort Lauderdale, Florida, sobre la posibilidad de alinear a su capitán.

- ¿Hora de Casemiro? -

Incluido el choque del sábado, el campeón defensor disputará por lo menos ocho partidos en agosto entre los encuentros ligueros y de la Leagues Cup, un certamen que enfrenta a clubes de la MLS y el campeonato mexicano.

No es descartable que Hoyos cuide a Messi de la seguidilla de cotejos. Como tampoco es de extrañar que el mediocampista argentino Rodrigo de Paul no juegue ante Columbus, pues volvió a las prácticas el viernes luego de participar en la Copa del Mundo.

En caso de que no cuente con el par de subcampeones mundiales el Inter deberá apelar a su flamante refuerzo, el volante brasileño Casemiro, y al experimentado goleador uruguayo Luis Suárez para intentar apoderarse de la punta del Este.

Para convertirse en líder, deberá ganar y que Nashville no venza en su visita al DC United.

"Quiero disfrutar de estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande. Es uno de los dioses, si no el dios del fútbol", dijo Casemiro el jueves sobre el 10.

Casemiro, rival de Messi en los clásicos españoles entre Real Madrid y Barcelona, ya jugó sus primeros minutos el sábado pasado en el triunfo 1-0 ante Montreal.

"La liga se está poniendo muy fuerte con jugadores de calidad, siempre hay que actualizarse en el fútbol pero creo que está creciendo", valoró durante su presentación.

- Amigos y rivales -

A la espera de la presencia de Messi, la MLS tendrá un choque entre otras dos figuras: el alemán Thomas Müller y el surcoreano Son Heung-min.

Ambos compartieron durante la semana en el Juego de las Estrellas, pero chocarán el sábado cuando Vancouver Whitecaps reciba a Los Ángeles FC en una pugna directa por el liderato del Oeste.

"Es un sentimiento extraño jugar en el mismo equipo y luego enfrentarlo", dijo Son, de 34 años.

"Siempre decimos cosas buenas uno del otro frente a la cámara, pero el sábado viene a Vancouver y creo que está mintiendo", comentó entre risas Müller.

Son fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del Partido de las Estrellas, en el que el equipo de la MLS se impuso 4-3 a sus rivales mexicanos con un doblete suyo.

Empatados con 33 puntos y con diez victorias cada uno, la diferencia de goles juega a favor del cuadro canadiense.

- Lewandowski debuta en casa -

Otro fichaje de peso para la recta final de la temporada, Robert Lewandowski, tendrá su esperado debut en casa cuando Chicago Fire reciba en el Soldier Field a Charlotte FC.

El equipo dirigido por el exseleccionador estadounidense Gregg Berhalter buscará reencontrarse con el triunfo tras dos derrotas consecutivas.

Berhalter destacó la mejora física del exdelantero del Barcelona en apenas "dos semanas" de trabajos.

"Le doy todo el crédito a él, es el primero en llegar a los entrenamientos y el último en salir", sostuvo.

Lewandowski, de 37 años, ya ha jugado dos partidos, ninguno completo, y todavía no festeja en su aventura en Estados Unidos.

El Fire se ubica en la cuarta posición del Este con 26 puntos, 13 menos que Nashville.