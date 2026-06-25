Con un doblete ante Escocia, Vinícius se apunta a la caza de la Bota de Oro

La noche del regreso de Neymar, Vinícius Jr. brilló el miércoles en la victoria de Brasil ante Escocia (3-0), con un doblete que lo metió de lleno en la reñida lucha por la Bota de Oro del Mundial.

El extremo, la otra gran estrella de la Canarinha, suma cuatro goles al final de la fase de grupos: uno contra Marruecos en el empate 1-1 inicial, otro contra Haití en el triunfo por 3-0 y los dos ante los escoceses.

Su buena racha lo sitúa en un pequeño grupo por detrás del astro Lionel Messi, autor de los cinco tantos de Argentina en este torneo, junto al francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, que hicieron también cuatro goles.

Los tres máximos competidores de Vinícius por el trofeo al mejor goleador tendrán ocasión de ampliar la ventaja en la tercera jornada de sus grupos respectivos: Messi contra Jordania, y Mbappé y Haaland en el duelo que opondrá a Francia y Noruega. Pero ahora saben que tendrán que contar con el brasileño.

El martes, el seleccionador de Escocia, Steve Clarke, describió a Vinícius como un jugador rápido, buen rematador y de primer nivel. "Yo era lateral cuando jugaba, y él es el tipo de extremo contra el que no te gustaría jugar", dijo.

En Miami, el jugador del Real Madrid se empeñó en darle la razón y tardó apenas siete minutos en adelantar a Brasil.

El central Scott McKenna despejó tarde un balón sin peligro aparente, el joven Rayan interceptó su pase y Vinícius aprovechó el rechace en el área para regatear al portero Angus Gunn y empujar la pelota a puerta vacía.

Poco después, el extremo creyó haber marcado el segundo tras otro fallo de la zaga escocesa, pero el VAR anuló el tanto por una falta sobre el central Jack Hendry.

La decepción no le duró mucho tiempo a Vinícius, el mejor de los suyos en Florida. En el tiempo añadido de la primera parte, cabeceó a gol un buen centro de Bruno Guimaraes al segundo palo, después de otra mala salida de la defensa rival.

- "Un top" -

Con el doblete en el bolsillo, el siete de la Seleçao se lanzó a por el hat-trick y tuvo ocasiones claras, pero Gunn desvió con el pie un disparo suyo tras un gran contragolpe y dos de sus tiros se marcharon rozando la portería.

"No acostumbro a marcar tantos goles, pero el entrenador me movió a una posición a la que pude adaptarme bien, hacer goles y ayudar", dijo Vinícius al canal digital brasileño CazéTV, después del partido. "Si Dios quiere, espero seguir así hasta el final".

Un deseo que compartirán los aficionados brasileños y su seleccionador, Carlo Ancelotti. El técnico italiano, un hombre clave en la eclosión de Vinícius al más alto nivel en el Real Madrid, alabó su actuación después del encuentro.

"Lo está haciendo muy, muy bien. Y también marcó de cabeza, que es bastante raro en él", dijo. "Pero no soy yo quien va a descubrir a Vinícius. Para mí, Vinícius es un top, uno de los mejores del mundo".

Tras una temporada decepcionante con su club, el extremo llega a la primera ronda eliminatoria lanzado. Con él y con un recuperado Neymar, de vuelta después de perderse el inicio del torneo por lesión, Brasil puede soñar.