Con un nuevo nombre chino, Rubio viaja a Pekín a pesar de las sanciones en su contra

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se dirige este martes a Pekín con el presidente Donald Trump, a pesar de estar bajo sanciones chinas, una visita aparentemente posible luego de que China cambiara la transliteración de su nombre

Como senador, Rubio, que ahora tiene 54 años y visita el gigante asiático por primera vez, defendió con firmeza los derechos humanos en China, país que lo sancionó dos veces, una táctica más comúnmente usada por Estados Unidos contra sus adversarios

China encontró una solución diplomática alternativa luego de que Trump nombrara a Rubio como secretario de Estado

Poco antes de que asumiera el cargo en enero de 2025, el gobierno chino y los medios oficiales empezaron a utilizar un carácter chino diferente para "lu" para representar la primera sílaba de su apellido

Dos diplomáticos dijeron que creían que China hizo el cambio porque Rubio estaba sometido a sanciones, que incluían una prohibición de entrada, con la antigua grafía de su nombre

La embajada china no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios

Un funcionario del Departamento de Estado solo confirmó que Rubio viajaba con Trump. Fue visto abordando el Air Force One en la Base Aérea de Andrews