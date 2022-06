Con vecinos especiales, así es la nueva mansión de Sam Asghari y Britney Spears, de $11,8 millones de dólares

Luego de que Britney Spears se casó con Sam Asghari, emprendió el camino hacia su nueva vida con un hogar renovado, tras comprar por un valor de 11,8 millones de dólares una mansión en The Oaks, Calabasas, en California, muy cerca de donde vive su ex, Kevin Federline. No hay motivos ocultos, el principal sería poder convivir con sus hijos. Esta vivienda cuenta con vigilancia las 24 horas, un elemento indispensable para la intérprete de “Toxic”, ya que su ex Jason Alexander irrumpió en su antigua propiedad con un cuchillo.

Britney consiguió su nuevo hogar y, si alguien se preguntaba por qué no había iniciado su luna de miel con Sam Asghari, es porque ambos realizaban su mudanza. De acuerdo con TMZ, incluso había camiones en su nueva casa. Curiosamente, se ubica cerca de la de su ex, donde también radican sus hijos Sean y Jayden. Esta decisión la tomó luego de que Jason Alexander, su exesposo, compartió un video en sus redes sociales mientras irrumpía en su antigua casa para colarse a su boda.

La nueva mansión de Britney y Sam Asghari

La residencia se construyó en 2008 y está en un vecindario seguro. La princesa del pop tendrá como vecinos a Kim Kardashian, Travis Barker, Drake y Ozzy Osbourne.

La nueva mansión de Britney y Sam se ubica en un exclusivo barrio

El nuevo hogar de Britney tiene todo para comenzar su nueva vida tras haber obtenido su libertad y es ideal para agrandar su familia, luego de que anunció la pérdida del bebé que esperaba con Asghari.

Vista de arriba del nuevo hogar de Britney

La vivienda cuenta con seis habitaciones y nueve baños. El dormitorio principal tiene una sala de estar con chimenea, así como amplios vestidores y hasta un gimnasio. Algo que llama mucho la atención es que uno de los espacios está destinado únicamente a envolver regalos.

Interiores de la casa de Britney

En las zonas comunes, sobresale un diseño que mezcla el mármol y los candelabros; destaca el vestíbulo de piedra de cantera, el comedor y la cocina.

Tiene su propio cine para diez personas

Cuenta también con una bodega de vinos y un bar, así como su propia sala de cine y una piscina con tobogán.

La nueva vida de Britney

La boda de Britney con Sam Asghari

La adquisición de la nueva residencia se produce luego de que trascendió que Britney y Sam firmaron un acuerdo prenupcial para proteger los bienes de la artista. De acuerdo con medios estadounidenses, ambos buscaban opciones en el mercado inmobiliario desde marzo, hasta que encontraron su opción perfecta.

TMZ añadió que este es “un hogar para toda la vida” para Britney y, aunque puede permitirse una casa más cara o moderna, encontró una opción agradable para agrandar su familia y desarrollar sus pasiones como la jardinería y montar a caballo.

Esta adquisición simboliza también una nueva etapa y un capítulo diferente en su vida. En noviembre pasado, al fin se libró de la tutela que había impuesto su padre, James Spears, quien llevó un control todas de sus finanzas durante 13 años.

Britney Spears junto a sus amigas en su boda

En septiembre, la artista se comprometió con su novio Sam y la semana pasada celebraron su boda entre celebridades como Madonna, Paris Hilton o Drew Barrymore. Su ceremonia para dar el ansiado “acepto” fue de cuento de hadas y deslumbró a sus 60 invitados, entre los que no apareció ninguno de los miembros de su familia ni sus hijos.