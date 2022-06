El duro mensaje de Britney Spears para su hermano que revela una oscura realidad: “Me lastimaste y lo sabes”

Britney Spears explotó contra su hermano, Bryan, luego de que éste afirmó que no había podido acudir a su boda con Sam Asghari porque tuvo que “atender un compromiso familiar”. La cantante publicó en Instagram que en realidad ella no invitó a ningún miembro de su familia y le dedicó un extenso mensaje en el que le dejaba saber todas las razones por las cuales no había sido bienvenido en su día especial. El posteo fue eliminado unos minutos después de la cuenta de la intérprete de “Toxic”.

La artista aclaró que en realidad Bryan Spears nunca fue invitado, a pesar de que los rumores decían que él era el único de la familia que posiblemente habría sido requerido en la ceremonia y que no podría asistir porque tenía la graduación de su hija. “Bryan se sintió terrible al tener que elegir, pero tenía que estar ahí para su hija y le envió su amor a Britney x1000000. ¡Estamos muy tristes de perdernos un momento tan importante, pero muy felices por el matrimonio de Britney y Sam!”, publicaron Bryan y su novia, Amber Lynn Conklin, en un comentario conjunto en Instagram.

Además, una fuente le dijo previamente al medio Page Six que las dos ceremonias fueron casi al mismo tiempo, y que Bryan no podía estar en dos lugares a la vez. Quizá no se esperaban que Britney saliera a aclarar la situación. La artista aseguró que nunca habría invitado a su hermano a su boda porque recibió muy malos tratos de él mientras aún estaba bajo la tutela de su padre.

Así fue el mensaje de Britney Spears contra su hermano

Destacó algunos momentos específicos en los que él le prohibía tomar alcohol y hasta una bebida carbonatada, todo por obedecer a su papá: “Nunca fuiste invitado a mi boda, entonces, ¿por qué responder? ¿De verdad crees que quiero a mi hermano allí, que me dijo que no a un Jack y una Coca-Cola durante cuatro años. Si íbamos a beber juntos en la boda e interpretar los papeles con clase para los niños como tú y (nuestra) madre (Lynne Spears), literalmente escondiste el café y el alcohol cuando llegué a casa. ¡Me lastimaste y lo sabes!”, escribió Spears en un posteo de Instagram que luego fue eliminado.

Bryan Spears junto a su hija y su novia Amber, el día de la graduación que supuestamente le impidió ir a la boda de Britney

Britney Spears y el extenso mensaje contra su hermano Bryan

Para nadie es un secreto que Britney sigue muy dolida con toda su familia por los tratos que recibió mientras su papá, James Parnell Spears, mantenía una tutela legal sobre ella. “Sé que eres de mi sangre y sí, la sangre es profunda, pero ninguna familia mía haría lo que ustedes me hicieron”, continuó en su mensaje.

Asimismo, la cantante de “One more time” arremetió contra Bryan por la entrevista que dio en 2020, en la que habló de la tutela: “Sé lo que ella quiere, pero al final del día, ¿cuál es la realidad de eso? ¿Cuál es la practicidad de eso? Entonces, ¿vas a llamar y hacer reservas para ti hoy?”, fueron las declaraciones del hermano de la celebridad al programa As NOT Seen on TV.

En el mensaje, Britney Spears aclaró que nunca lo habría invitado a su boda

Por supuesto, Britney no desaprovechó la oportunidad de aclarar que no había sido invitado a su boda por muchas razones, incluida dicha entrevista: “Bryan, cuando ese hombre increíblemente amable, le preguntó ‘¿por qué tu familia no la deja ser?’ Tu respuesta fue ‘ni siquiera puede hacer una reserva para cenar’. ¡Ninguno de ustedes quiso que terminara porque a todos les encantaba decirme qué hacer y tratarme como si nada!”.

La cantante ha reprochado en múltiples ocasiones el actuar de su papá y sobre todo de sus hermanos y su madre, por ser cómplices de la tutela legal en la que James Spears controlaba todos los asuntos personales, médicos y financieros de su famosa hija. Britney ha mencionado incluso que merecen estar en la cárcel por lo que le hicieron.