Cómo es el acuerdo prenupcial que firmaron Britney Spears y Sam Asghari antes de la boda

Britney Spears y Sam Asghari contrajeron matrimonio el pasado 9 de junio en Los Ángeles, California, y es hasta ahora que se dio a conocer que sí existió un acuerdo prenupcial, en el que ambos estuvieron en total acuerdo. Antes de la ceremonia, la pareja se reunió con un equipo legal para hacer este trámite que muchos famosos acostumbran para protegerse, sobre todo en el caso de la princesa del pop, quien acaba de recuperar el control de sus bienes. El convenio contempla cómo será la repartición en caso de un divorcio o separación.

Britney no quiso arriesgar su fortuna y la blindó antes de contraer nupcias con el amor de su vida. La revista People confirmó que el documento detalla que Asghari no tendrá derecho a reclamar ninguna cantidad económica ni acceder al dinero de la cantante, en caso de que decidan disolver su unión. Así quedaron protegidos todos los bienes que ella adquirió antes de casarse.

Britney Spears y Sam Asghari se han mostrado muy enamorados durante toda su relación - (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

Ya se esperaba algo así, ya que no solo el abogado de la intérprete de “One more time”, Mathew Rosengart, le sugirió hacerlo, sino que el propio Sam confirmó la existencia de un acuerdo prematrimonial: “Claro que firmaremos un acuerdo prenupcial para proteger mi coche y mi colección de zapatos en caso de que me eche algún día”, dijo entre bromas.

La fortuna de Britney Spears

El patrimonio de Britney está valuado en 70 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, sitio especializado en calcular las fortunas de los famosos. De ahí la importancia de tener un acuerdo, en el que el actor no tuvo ninguna discrepancia. Cuando se llegó a un documento sin objeciones, Spears llamó a sus abogados para realizar la firma de la versión final.

Aunque hay algo que sí se debe tomar en cuenta, y es que este documento solo contempla todos los bienes que la cantante adquirió antes de casarse, por lo que si compra propiedades o incrementa su fortuna mientras el iraní es su esposo, ésta si se disputaría si ocurriera un divorcio. A esto se le suman las compensaciones en caso de que tuvieran descendencia. Hace unos meses, la pareja sufrió el aborto espontáneo de su primer bebé.

Britney Spears y el modelo Sam Asghari se casaron el pasado 7 de junio en Los Ángeles

Britney Spears recuperó su fortuna

Los bienes de la famosa, que hace meses recuperó su autonomía económica, han sido el fruto de varios años de trabajo; en la década del 2000, Britney era la artista del momento e incluso fue nombrada la princesa del pop. Esto le mereció millones de discos vendidos y otras actividades que le permitieron acumular una gran fortuna.

Según Celebrity Net Worth, estos son los hechos clave que llevaron a Spears a acumular la cifra que tiene ahora:

Ha vendido 100 millones de discos en todo el mundo.

Fue la artista femenina más vendida de los años 2000.

Su marca de perfumes ha generado más de 1,5 millones de dólares en ingresos.

Fue la cantante femenina mejor pagada de 2002 a 2012.

Las giras mundiales han recaudado más de 500 millones de dólares en todo el mundo.

Fue puesta bajo tutela en 2008. Los documentos legales afirman que ella estaba “casi sin fondos” cuando comenzó la tutela. Su patrimonio aumentó 20 millones de dólares entre 2014 y 2018.

Su fortuna podría aumentar considerablemente si llega a buenos términos con Simon & Schuster para escribir su autobiografía. Se dijo que habrían firmado un contrato que asciende a 15 millones de dólares y que se formalizó antes de su boda.