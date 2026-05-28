Condenado a prisión piloto cubano implicado en derribo de avionetas en 1996

La justicia estadounidense condenó este jueves a siete meses de prisión por fraude migratorio a Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, piloto retirado del ejército cubano, vinculado al derribo de avionetas de una ONG en 1996 por el que acaba de ser imputado el expresidente Raúl Castro

Un tribunal federal de Jacksonville (Florida) sentenció al exmilitar cubano por mentir cuando solicitó la residencia permanente en Estados Unidos el 7 de abril de 2025, meses después de su llegada al país norteamericano bajo un parole humanitario, informaron medios locales

González-Pardo, de 65 años, afirmó entonces que no había recibido ningún entrenamiento militar ni servido en el ejército, a pesar de haber estado en la Fuerza Aérea Cubana de 1980 a 2009, según la acusación

Este expiloto, que lleva más de seis meses en la cárcel, deberá cumplir otros 10 días por esta condena, aunque ahora afronta una acusación mucho más grave en un tribunal federal de Florida

El 20 de mayo, la Fiscalía estadounidense acusó a González-Pardo de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses por su implicación en el operativo cubano que derribó dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 y mató a sus cuatro tripulantes

Junto a él, fueron inculpados Raúl Castro, exdirigente del gobierno comunista cubano, así como otros tres pilotos de la operación y un oficial de inteligencia

Los cargos contra Castro, de 94 años, suponen otra vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla, sometida a un embargo estadounidense desde 1962 agravado en enero pasado

Es la primera vez que la justicia estadounidense imputa a un alto cargo del gobierno de Cuba, en este caso, el hermano de Fidel Castro, el histórico líder de la revolución de 1959

El 24 de febrero de 1996, cazas MiG persiguieron y derribaron a dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate, que se proponían ayudar a balseros a llegar a Florida desde la isla

Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco

La Habana sostiene que los aviones estaban dentro del espacio aéreo cubano y acusa a Basulto de haber pertenecido a la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, y haber participado en acciones paramilitares, incluida la invasión de Bahía de Cochinos de 1961

La Fiscalía estadounidense asegura que González-Pardo pilotaba uno de los cazas que persiguieron a esa tercera avioneta

Raúl Castro, ministro de Defensa cubano en aquel momento, autorizó el uso de la fuerza letal contra Hermanos al Rescate, según la acusación. Ahora se enfrenta a cargos de conspiración, asesinato y destrucción de aeronaves