Migrantes venezolanos crean la arepa “María Corina”: qué lleva entre sus ingredientes

María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, realizó una visita a la República de Panamá el 25 de mayo. La agenda estuvo centrada en respaldo regional para una salida democrática y encuentros con la diáspora venezolana. Durante su estancia en la capital panameña, un local gastronómico rindió un homenaje a la dirigente mediante la creación de un plato exclusivo al que bautizaron la arepa “La María Corina”.

Los ingredientes de “La María Corina” y su simbolismo

La receta de esta arepa creada por el local La Arepería Panamá combina tres rellenos tradicionales de la gastronomía de Venezuela. El plato contiene “reina pepiada”, que consiste en una mezcla de pollo, aguacate y mayonesa, a la que se suman “tajadas” de plátano maduro frito y “queso telita”, explicaron los creadores en un video.

Un local panameño creó la arepa “La María Corina” como tributo a la dirigente opositora

El local, ubicado en la Vía España, diagonal a los Bomberos del Antiguo Novillo, invitó a los residentes a disfrutar del “sabor que une a todos los panas” en un ambiente de reencuentro.

Los propietarios del negocio enfatizaron que su propósito es ofrecer un producto que represente el sabor de su tierra “unido en un solo lugar”. Asimismo, destacaron que el lanzamiento de la arepa busca celebrar la presencia de Machado en el país centroamericano, quien durante sus actividades resaltó la importancia de la diáspora para el futuro de su nación.

La visita de María Corina Machado a Panamá

Según la Presidencia de Panamá, la dirigente opositora se reunió el 25 de mayo con el presidente panameño José Raúl Mulino para conversar sobre una “solución democrática” para Venezuela.

Durante ese encuentro, Machado sostuvo que existe la necesidad de avanzar hacia una “elección limpia, transparente y democrática” para enfrentar la crisis política, económica y social venezolana. A su vez, agradeció a Panamá por haber recibido a miles de venezolanos durante los últimos años.

Tras viralizarse la arepa, Machado comentó la publicación y emocionó a los responsables del local

La dirigente también mantuvo actividades con la comunidad venezolana. De acuerdo con TVN Noticias, participó de encuentros con migrantes y concedió entrevistas en las que afirmó que Venezuela estuvo sometida a un “régimen de terror” y remarcó la necesidad de un “cronograma electoral creíble”.

Durante una conferencia con medios nacionales e internacionales, la dirigente afirmó que “estaría dispuesta a ser candidata” si se celebran nuevas elecciones presidenciales.

¿Cómo reaccionó la arepería durante el encuentro con Machado?

Tras la viralización de la arepa en redes sociales, la propia Machado comentó una publicación de La Arepería Panamá. En respuesta, el local señaló que recibir el mensaje los llenaba “profundamente de orgullo y alegría”.

En el posteo expresaron que, “como venezolanos”, admiran la “valentía y compromiso” de Machado “por luchar por la libertad, la democracia y el futuro de Venezuela” y que su voz “representa la esperanza de millones que desean volver a ver un país unido, fuerte y lleno de oportunidades”.

Los dueños del local inauguraron un food truck junto a Machado durante su visita a Panamá

En otra grabación difundida después por el comercio, mostraron el estreno de un food truck durante la visita de Machado. Allí señalaron que inauguraron “un sueño sobre ruedas” junto a la dirigente venezolana y que ella probó “por primera vez la arepa creada en su honor”. El mensaje publicado por La Arepería describió el momento como “histórico” para los venezolanos que “creen, luchan y sueñan lejos de casa”.