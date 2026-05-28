EE.UU. avanza en la creación de un billete de 250 dólares con la cara de Trump

WASHINGTON.– El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos avanza en los pasos técnicos para la creación de un nuevo billete de 250 dólares con la figura de Donald Trump.

Esta iniciativa busca la conmemoración del 250 aniversario de la fundación de la nación, un hito que el actual mandatario desea protagonizar de forma central.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, muestra una imagen del billete propuesto de 250 dólares mientras habla con los periodistas en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca KENT NISHIMURA - AFP

El proyecto original, impulsado por el legislador republicano Joe Wilson, propone que la Oficina de Grabado e Impresión coloque el rostro de Trump en el papel moneda para celebrar el nacimiento del país.

De concretarse la medida, el gobierno dejaría sin efecto una prohibición legal vigente desde hace más de un siglo y medio. Esta norma establece que solo los retratos de personas fallecidas pueden aparecer en la moneda y los valores de los Estados Unidos.

La propuesta de Wilson añade una excepción específica para quien ocupe la presidencia, lo que permitiría este reconocimiento extraordinario para un líder en funciones.

La actividad proactiva del Tesoro ante una legislación que todavía no prosperó sugiere un fuerte entusiasmo dentro de la administración.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, muestra una imagen del billete propuesto de 250 dólares mientras habla con los periodistas en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

Sin embargo, este proceso no estuvo exento de conflictos internos y controversias.

Informes recientes señalan que el tesorero nacional, Brandon Beach, ejerció fuertes presiones sobre el personal técnico para acelerar la producción de los prototipos.

Esta situación derivó en el desplazamiento de la directora de la oficina de impresión, Patricia Solimene, quien manifestó sus dudas sobre los plazos legales y los procedimientos requeridos. Tras su salida, la conducción de la oficina quedó bajo el mando de asesores directos de la gestión política.

En cuanto a los detalles estéticos, el diseño del billete es obra del artista británico Iain Alexander. El boceto presenta un retrato de Trump con una mirada penetrante, la misma imagen que ya se exhibe en pancartas oficiales en diversos edificios federales de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jacquelyn Martin - AP

Una de las características más distintivas del nuevo diseño es la inclusión de la firma de Trump, un elemento que rompe con la tradición de otras denominaciones. Además, la pieza incorpora el logotipo del aniversario y la inscripción de la frase conmemorativa por los 250 años de la Declaración de Independencia de 1776.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó públicamente la medida y aseguró que no existe nada inapropiado en este tributo.

Los sectores demócratas en el Senado rechazaron de forma tajante la propuesta. El senador Mark Warner afirmó que este proyecto sin precedentes solo busca alimentar el ego del presidente de manera descarada.

Para la oposición, la maniobra representa una ruptura peligrosa de las tradiciones institucionales que rigen el sistema monetario desde el año 1866, cuando se prohibió que los burócratas o políticos vivos figuren en el dinero.

Esta iniciativa es el ejemplo más reciente de la expansión de la marca personal de Trump dentro de su rol oficial. El gobierno ya agilizó previamente la aprobación de una moneda conmemorativa con su imagen, bajo el argumento de que estas piezas especiales no quedan sujetas a las mismas restricciones que el papel moneda.

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca Alex Brandon - AP

Asimismo, la administración intentó vincular el nombre del presidente a recintos nacionales como el Kennedy Center. Todos estos movimientos forman parte de un esfuerzo sistemático por situar la figura del mandatario en el centro de los símbolos nacionales y las celebraciones patrióticas.

A pesar de que el proyecto de ley de Wilson se encuentra estancado, los preparativos técnicos del Tesoro continúan su marcha.

Agencias AP y AFP