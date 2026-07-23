Condenan a cadena perpetua a hombre que asesinó a congresista estatal en EE.UU.

Un hombre de Minnesota que mató a tiros a una legisladora estatal y a su esposo fue condenado el jueves a cadena perpetua por lo que un juez calificó como un "ataque a la democracia", informaron medios estadounidenses.

Vance Boelter, de 59 años, se disfrazó de policía para disparar el 14 de junio de 2025 en las casas de dos miembros demócratas de la legislatura estatal de Minnesota.

La representante estatal Melissa Hortman y su esposo, Mark, fueron asesinados en lo que las autoridades calificaron como un ataque con motivación política. El senador estatal John Hoffman y su esposa, Yvette, resultaron gravemente heridos.

Boelter se declaró culpable en junio de seis cargos federales, incluidos dos por homicidio con arma de fuego, después de que los fiscales dijeran que no solicitarían la pena de muerte.

El juez John Tunheim condenó a Boelter a dos cadenas perpetuas más 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, informó el diario Minnesota Star Tribune.

"Este fue un ataque brutal contra funcionarios públicos electos y sus familias, lo que constituye realmente un ataque contra la democracia misma", declaró el juez según el periódico.

Los hijos de los Hortman, Sophie y Colin, se dirigieron al tribunal en una emotiva audiencia de sentencia, describió el Star Tribune.

"Extraño a mi mamá. Extraño a mi papá", dijo Sophie Hortman. "Echo de menos creer en la bondad de la humanidad".

Boelter también enfrenta cargos estatales relacionados con el tiroteo, pero Minnesota no tiene la pena de muerte.

Los ataques reavivaron los temores por el aumento de la violencia política en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha sido objeto de varios complots para matarlo. El activista político de derecha Charlie Kirk fue abatido a tiros en septiembre de 2025 en un campus universitario de Utah.

La pena de muerte se aplica a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para un conjunto limitado de delitos.