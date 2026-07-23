Peter Attia, experto en longevidad en EE.UU.: “El ejercicio es, con diferencia, el ‘fármaco’ de longevidad más potente”

El médico estadounidense Peter Attia, especialista en medicina de la longevidad y autor del libro Outlive: The Science and Art of Longevity, resumió cuál considera que es la herramienta más efectiva para vivir más años con buena salud. "El ejercicio es, con diferencia, el ‘fármaco’ de longevidad más potente“, definió y explicó que la actividad física desempeña un papel esencial para retrasar el envejecimiento.

Por qué Peter Attia considera que el ejercicio es el mejor aliado de la longevidad

Durante una entrevista con Hone Health, aseguró que el ejercicio supera a cualquier otra intervención conocida cuando el objetivo es aumentar la esperanza de vida saludable.

El especialista sostuvo que la evidencia científica muestra que entrenar de forma constante protege simultáneamente el sistema cardiovascular, el cerebro, los músculos y el metabolismo, con beneficios que superan incluso a los de la nutrición, el descanso o los tratamientos médicos.

“Los datos son inequívocos: el ejercicio no solo retrasa la muerte, sino que previene el deterioro cognitivo y físico mejor que cualquier otra intervención. Es la herramienta más potente que tenemos para mejorar la esperanza de vida saludable, y eso incluye la nutrición, el sueño y los medicamentos”, aseguró.

Por otro lado, explicó que muchas personas entrenan con objetivos estéticos o deportivos, pero considera que el verdadero propósito debería ser conservar las capacidades necesarias para desenvolverse de forma independiente durante la vejez.

El método de Peter Attia para llegar fuerte a los 100 años

Como parte de esa filosofía, el médico desarrolló el concepto del “decatlón del centenario”. Se trata de un ejercicio que propone imaginar qué actividades se quieren realizar a los 100 años para diseñar el entrenamiento del presente.

Entre los ejemplos que menciona se encuentran:

Levantarse del suelo sin ayuda.

del suelo sin ayuda. Caminar por senderos con pendientes.

por senderos con pendientes. Cargar bolsas del supermercado durante varias cuadras.

del supermercado durante varias cuadras. Subir escaleras sin dificultad.

sin dificultad. Levantar una maleta al compartimiento superior de un avión.

al compartimiento superior de un avión. Mantener el equilibrio sobre una sola pierna.

sobre una sola pierna. Saltar la cuerda de forma continua.

Hacer un ejercicio moderado al día es uno de los hábitos que pueden impactar sobre la longevidad LA NACION

Según Attia, cada persona debe adaptar esa lista a sus propios objetivos, ya sea practicar un deporte, viajar, jugar con sus nietos o conservar la independencia física durante toda la vida.

Los cuatro pilares del ejercicio para vivir más años

Para alcanzar ese objetivo, el especialista divide el entrenamiento en cuatro componentes que considera esenciales para un envejecimiento saludable:

Estabilidad , para mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas.

, para mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas. Fuerza muscular mediante ejercicios de resistencia de cuerpo completo varias veces por semana.

mediante ejercicios de resistencia de cuerpo completo varias veces por semana. Capacidad aeróbica , con entrenamientos de intensidad moderada conocidos como zona 2, orientados a mejorar la eficiencia metabólica y cardiovascular.

, con entrenamientos de intensidad moderada conocidos como zona 2, orientados a mejorar la eficiencia metabólica y cardiovascular. Capacidad anaeróbica, con sesiones destinadas a aumentar el VO₂ máx, un indicador relacionado con la capacidad del organismo para utilizar oxígeno durante el esfuerzo.

Por qué Peter Attia afirma que la longevidad se construye todos los días

En diálogo con Hone Heatlh, el especialista también advirtió que no existen métodos de pocas semanas capaces de generar resultados duraderos: “Este no es un programa de ocho semanas; es una búsqueda para toda la vida”. Además, recomendó prestar atención a la calidad de los movimientos antes que aumentar el peso o la intensidad del entrenamiento.

El ejercicio de fuerza es clave para prevenir caídas, señala el especialista Freepik

“Necesitamos cambiar nuestro enfoque para hacer las cosas correctamente, desarrollar patrones de movimiento seguros e ideales que permitan que nuestro cuerpo funcione como fue diseñado y reduzcan el riesgo de lesiones. Es mejor entrenar de manera inteligente que simplemente entrenar más duro”, indicó.