La nueva restricción en la política de visas que anunció Marco Rubio para la sección 212(a)(3)(C)

El gobierno de Donald Trump formalizó una nueva política global de restricciones de visas destinada a desmantelar redes de ciberdelincuencia y esquemas de extorsión sexual, muchas supuestamente provenientes de China. La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que de esta forma se busca enviar “un claro mensaje”.

Los cambios en la política de visas para la sección 212(a)(3)(C)

Según Rubio, la decisión responde directamente a la orden ejecutiva 14.390, que prioriza la lucha contra el fraude, la ciberdelincuencia y las prácticas predatorias bajo el mandato del presidente Trump.

Durante el año 2024, las estafas de inversión en línea resultaron en pérdidas superiores a los US$ 10.000 millones para ciudadanos de Estados Unidos.

Según el comunicado oficial de la Secretaría de Estado, muchas de estas operaciones criminales provienen de organizaciones trasnacionales con base en China.

La sospecha de EE.UU. es que muchas de las organizaciones criminales tienen base en China (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Estas estructuras no solo defraudan a los ahorristas, sino que alimentan delitos graves como el lavado de dinero, la corrupción y el tráfico de personas.

Además, la administración identificó un aumento en los casos de extorsión sexual contra menores de edad, un fenómeno que calificó como devastador para las familias involucradas.

Impacto en familiares directos de los acusados

La restricción se apoya legalmente en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Este marco permite al gobierno denegar el acceso al país a cualquier individuo responsable o cómplice de delitos informáticos.

La política alcanza también a los familiares directos de los implicados, lo cual extiende el alcance de las sanciones a quienes se benefician de estas actividades ilícitas.

Para Marco Rubio, el mensaje es "claro" para estas organizaciones cibercriminales MANDEL NGAN - AFP

Rubio explicó la estrategia durante el anuncio oficial al detallar el enfoque punitivo del gobierno: “La administración despliega todas las herramientas a nuestra disposición, como sanciones, procesamientos, embargos de activos, pedidos de extradición y cooperación internacional con fuerzas de seguridad, para desmantelar redes criminales e imponer costos reales a quienes las habilitan”.

El gobierno estadounidense sostiene que el uso de la política migratoria funciona como un mecanismo de presión contra quienes organizan redes desde el exterior.

“Al restringir la emisión de visas a quienes son responsables o cómplices de estas actividades delictivas, estamos enviando un mensaje claro: Estados Unidos perseguirá a quienes se aprovechan de nuestros ciudadanos", dijo Rubio.

La administración insiste en que la cooperación con otros países es vital para detener el avance de estos delitos, ya que gran parte de los operadores se encuentran fuera del territorio nacional.

El cambio en la política de visas en pocas líneas

¿Qué nueva política ha anunciado la administración Trump? La administración Trump ha anunciado una nueva política global de restricción de visas, bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, para combatir ciberdelitos y sextorsión.

¿Quién anunció esta política de restricción de visas y cuál es su objetivo? Marco Rubio, secretario de Estado, la anunció para contrarrestar ciberestafas y extorsión sexual, a menudo orquestadas por organizaciones criminales transnacionales que estafan a ciudadanos estadounidenses.

¿A quiénes afectará la nueva política de restricción de visas? Afectará a individuos responsables o cómplices de ciberdelitos, como ciberestafas y extorsión sexual. También a los miembros de la familia inmediata de quienes participen en estas actividades ilícitas.

¿Cuál es el impacto de las ciberestafas en los ciudadanos estadounidenses? Las ciberestafas han defraudado a ciudadanos estadounidenses con al menos US$ 10.000 millones solo en 2024, y también han dirigido ataques de extorsión sexual contra niños americanos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.