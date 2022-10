Conmoción en Estados Unidos: tenía 20 años y murió durante un entrenamiento en el servicio militar

escuchar

El fin de semana, una joven de 20 años identificada como Mackenzie Shay, de New Castle, murió mientras hacía su entrenamiento militar, en un accidente en el que estuvieron involucrados vehículos militares en Fort Indiantown Gap, en el condado de Lebanon. Aunque el accidente todavía se investiga, otros tres soldados también resultaron lesionados, fueron atendidos en el Centro Médico Hershey y posteriormente dados de alta.

El accidente ocurrió el sábado 22 de octubre en Fort Indiantown Gap, cerca de Harrisburg, donde la Guardia Nacional mantiene su cuartel general, compartieron los funcionarios de la organización en un comunicado. Mackenzie soñaba con convertirse en un miembro de la Guardia Nacional y ahora su familia está desconsolada. En un escueto mensaje para The New York Post, su madre, Tina Lee Shay, aseguró que no puede ni empezar a describir cómo se siente su familia y no dio más comentarios.

Mackenzie Shay perdió la vida en un entrenamiento militar en Estados Unidos vsco.co/mmackenzieshay

Por su parte, el general de división del ejército, Mark J. Schindler, dijo en un comunicado: “Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia, los amigos y los colegas de Mackenzie Shay después de este trágico accidente (...) Nuestra prioridad en este momento es cuidar de la familia y los soldados, asegurando que tengan todos los recursos que necesitan durante este momento crítico”.

¿Quién era Mackenzie Shay?

Shay era especialista de abastecimiento de petróleo del Ejército 92F, asignado a la Compañía G de la 28ª División de Infantería 128º, en el Batallón de Apoyo de Brigada. Se había graduado en el instituto Mohawk en 2020 y estudiaba la Universidad de Slippery Rock.

Mackenzie Shay perdió la vida en un entrenamiento militar en Estados Unidos vsco.co/mmackenzieshay

De acuerdo con los recuerdos de su exentrenador en la escuela secundaria, David Bredl, la joven comenzó a hablar de enlistarse en el ejército en su tercer año y le encantaba la Guardia Nacional, compartió en declaraciones para Action 4 News de Pittsburgh. “Me rompió el corazón escuchar eso (...) Era una chica inteligente y siempre intentaba hacerlo lo mejor posible y dejar su huella. Disfrute mucho trabajar con ella”, agregó.

El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, ordenó que las banderas estatales y estadounidenses ondearan a media asta en honor a Shay y permanecerán así hasta el entierro, cuya fecha no revelaron.

Las autoridades no compartieron las causas del accidente, pero enfatizaron que sigue bajo investigación. WHP-TV citó a funcionarios e informó que la muerte ocurrió durante una misión de suministro de rutina entre campos de tiro en el área de entrenamiento más remota del fuerte.

Una soldado de la Guardia Nacional colapsó en un entrenamiento

En agosto, una soldado de 17 años de la Guardia Nacional de Pensilvania murió varios días después de colapsar en un entrenamiento de Carolina del Sur. Alyssa Cahoon falleció con su familia alrededor. La joven entrenaba con su hermana gemela y perdió la vida cinco días después del incidente que tuvo lugar en un ejercicio en Fort Jackson.

Las hermanas eran especialistas en recursos humanos de la Compañía Bravo del batallón y debían someterse a ocho semanas y cinco días de entrenamiento avanzado de infantería en Fort Jackson, que es la base de entrenamiento militar más grande del país, con más de 50.000 reclutas que se asignan ahí año con año, informó Univision.

LA NACION